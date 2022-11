SNAI – F1: GP di Abu Dhabi, Verstappen per l’ultima vittoria. Dietro l’olandese ci sono le Mercedes, in ritardo le Ferrari

Ultimo appuntamento del Mondiale che ha già espresso i suoi verdetti: Max davanti a tutti sotto la bandiera a scacchi si gioca a 2,50, seguono Hamilton e Russell, poi Leclerc a 7,50

Milano, 17 novembre 2022 – La vittoria di domenica scorsa di George Russell a Interlagos ha interrotto una serie di nove successi consecutivi delle Red Bull, otto di Verstappen e uno di Perez. Domenica ad Abu Dhabi si chiude un Mondiale di Formula 1 che da diverse settimane ha emesso i suoi verdetti, con il pilota olandese già campione. Verstappen, però, vuole concludere in bellezza e le quote Snai lo favoriscono: il primo posto sotto la bandiera a scacchi si gioca a 2,50, seguito dalle due Mercedes di Hamilton a 3,50 e Russell a 4,50. Le Ferrari partono dietro: la vittoria di Leclerc (che non taglia il traguardo per primo dal Gp d’Austria e deve salvare almeno il secondo posto in classifica, attualmente a pari merito con Perez) vale 7,50, quella di Sainz addirittura 12.

Qualifiche - Per cercare di terminare in bellezza la stagione, Leclerc dovrà disputare anche una buona qualifica: come spesso accaduto nel corso di tutto l’anno, il divario tra la monoposto di Verstappen e le altre per le prove del sabato è più sottile, e anche per Abu Dhabi viene confermato il trend. La pole di Max vale 2,75, quella di Leclerc 3,00, seguiti da Hamilton a 5,50, da Russell a 6,50 e da Sainz a 7,50.

