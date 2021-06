SNAI – Italia-Repubblica Ceca Per gli azzurri un test da «1» fisso

La vittoria degli uomini di Mancini, a una settimana dall'inizio degli Europei, è a 1,65. Goleada improbabile, ma match da Over.

Milano, 3 giugno 2021 – A una settimana dall'esordio agli Europei, domani la Nazionale di Mancini affronta al Dall'Ara un test importante con la Repubblica Ceca. Avversario non certo sprovveduto e a sua volta impegnato nella rassegna continentali, ma gli analisti di SNAI reputano l'«1» azzurro il risultato ampiamente più probabile, a 1,65, mentre il «2» paga 5 volte la posta. Il pari sta nel mezzo ed è offerto a 3,75. Difficile vedere un’altra goleada come quella che ha portato Chiellini e compagni al 7-0 contro San Marino. L'Over rimane però leggermente favorito sull'Under, e si gioca a 1,75, mentre una partita con meno di tre gol è data a 1,95. Il Goal si attesta a 1,70, favorito ma non in maniera netta sul No Goal, che raddoppia la somma giocata.

Per gli Europei successo a 10 – L'Italia arriva ai Campionati Europei sulla scorta di un biennio molto positivo. Tuttavia, non parte in pole position per quanto riguarda la vittoria finale a Euro 2020, che vede la Francia campione del mondo di Mbappe e Griezmann favorita su tutte a 5,50, con l'Inghilterra subito dietro a 6 e il Belgio a 7. Gli azzurri, così come il Portogallo, sono offerti a 10, dietro anche a Spagna e Germania, quotate a 9.

