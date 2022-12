SNAI – Mondiale: Francia, pericolo Inghilterra

Sabato in Qatar si giocano gli ultimi due quarti di finale. Nell'altro, la sorpresa Marocco (5,75) prova a superare anche il Portogallo avanti nelle previsioni a 1,67. Ronaldo guida la lavagna dei marcatori, ma con lui ora c’è anche Ramos

Milano, 9 dicembre 2022 – C’è l’Inghilterra sulla strada della Francia verso il secondo titolo mondiale consecutivo. Sabato sera, in Qatar, i Bleus chiuderanno il programma dei quarti di finale cercando di mantenere uno strapotere che finora è stato evidente, con l’unica sconfitta arrivata finora (con la Tunisia) a primo posto già acquisito. Le quote Snai danno favorita la squadra di Deschamps: la vittoria già nei 90 minuti vale 2,50, quella dell’Inghilterra invece è a 2,95. Più in alto, a 3,25, il pareggio che porterebbe le squadre ai supplementari. Almeno a vedere le quote, sembra una partita da Under, con l’esito basso – fanno fede sempre e solo i tempi regolamentari – a 1,75 e l’Over a 2,00. Lavagna analoga anche per il Goal/No Goal, con l’opzione che vede entrambe le squadre a segno che si fa preferire a 1,73 e il No Goal a 2,00. Kylian Mbappé, capocannoniere con cinque reti e principale indiziato per la vittoria del titolo dei bomber, è anche il marcatore più probabile per Inghilterra-Francia; un gol della stella del Psg vale 2,75, seguito da Kane a 3,50 e da Giroud a 3,75.

Marocco-Portogallo Il quarto di finale delle ore 16 italiane, invece, vedrà di fronte Marocco e Portogallo. I nordafricani sono la grande sorpresa del Mondiale e, dopo aver eliminato la Spagna ai rigori negli ottavi, sognano un’altra impresa contro un Portogallo che Fernando Santos contro la Svizzera ha disegnato senza Cristiano Ronaldo, trovando una nuova stella, Gonçalo Ramos. Rispetto a Inghilterra-Francia, qui le previsioni sembrano più delineate, con il «2» del Portogallo a 1,67, il pareggio nei tempi regolamentari a 3,65 e l’«1» a 5,75. La distanza si riduce leggermente nel testa a testa per il passaggio del turno: scende a 1,30 la quota del Portogallo, ma scende a 3,50 anche la quota del Marocco. Tra i possibili marcatori, Ramos si prende la testa della lavagna a 2,75, ma con lui c’è sempre un certo Cristiano Ronaldo…

