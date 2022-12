SNAI – Mondiale: Spagna e Portogallo, avanti tutta Luis Enrique nei quarti a 1,60, CR7 a 1,90 sulla Svizzera

Martedì si completa il quadro degli ottavi di finale: le Furie Rosse, dopo la sconfitta contro il Giappone, affrontano il Marocco, una delle sorprese del torneo e quotato 6,25 nei 90’. A 4,50 la vittoria nei tempi regolamentari degli svizzeri

Milano, 5 dicembre 2022 – Con le due partite in programma martedì, si completa il quadro degli ottavi di finale del Mondiale in Qatar. Le ultime due big a tornare in campo saranno Spagna e Portogallo. Alle 16, la nazionale di Luis Enrique – sconfitta dal Giappone nell’ultima partita – affronta un’altra grande sorpresa del torneo, il Marocco, capace addirittura di chiudere al primo posto il girone con Croazia, Belgio e Canada. Nonostante il grande risultato raggiunto dai nordafricani, le quote Snai sono tutte dalla parte della Spagna. La vittoria nei 90’, quella per la quale vale l’esito «1X2», si gioca a 1,60, con il pareggio a 3,80 e la vittoria marocchina addirittura a 6,25. Considerando il passaggio del turno – validi, in questo, caso, sia supplementari che rigori –, Spagna ai quarti a 1,25, con il Marocco a 4,00. Le quote disegnano una partita da Under e da No Goal: sempre tenendo conto del risultato nei 90 minuti, meno di tre reti complessive a 1,65 (Over a 2,15), stessa offerta per il No Goal, con il Goal a 2,10.

Sogno Portogallo L’ultimo ottavo di finale del Mondiale è Portogallo-Svizzera. Cristiano Ronaldo vuole rispondere a Messi e presentarsi alla fase decisiva della competizione. La squadra di Fernando Santos domina la lavagna con l’«1» a 1,90; per il pareggio che porterebbe la sfida ai supplementari si sale fino a 3,35, mentre la qualificazione della Svizzera entro i 90’ è a 4,50. A 1,45 si gioca il passaggio del turno del Portogallo, con gli svizzeri a 2,75. CR7 non poteva che essere il leader della lavagna per i marcatori di Portogallo-Svizzera: una rete del campione portoghese vale 2,75, seguono André Silva a 3,00, Ramos a 3,50 e Joao Felix a 3,75.

