SNAI – MotoGP: a Le Mans testa a testa tra Bagnaia e Binder. L’azzurro e il sudafricano appaiati a 3,30

Domenica si corre il quinto appuntamento del Mondiale, con Pecco – tornato alla vittoria a Jerez – che è ancora il favorito, ma in compagnia di un altro pilota. Ai due, nella Sprint Race, si aggiunge anche Miller

Milano, 12 aprile 2023 – Dopo aver ritrovato a Jerez una vittoria che mancava dal primo appuntamento della stagione, Pecco Bagnaia si lancia all’assalto del circuito di Le Mans. Il torinese, campione del mondo in carica, guida la lavagna Snai dei favoriti per il Gp di Francia, a 3,50, in compagnia del sudafricano Brad Binder, che in Spagna si era invece aggiudicato la Sprint Race. Alle loro spalle ci sono Jack Miller – miglior tempo nelle Libere 2 –a 4,50 e Marc Marquez a 7,50. Nella Sprint, invece, la lotta si fa ancora più serrata: Bagnaia, Binder e Miller sono tutti offerti alla stessa quota, 4,50, seguiti da Martin, Aleix Espargaró e Marquez a 6,50.

Qualifiche Vista la grande prestazione del venerdì di Miller, è l’australiano a comandare il tabellone per le qualifiche, a 3,50, seguito da Bagnaia a 4,50 e dal terzetto Martin, Espargaró e Binder a 6,50.

