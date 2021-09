SNAI – MotoGP: ad Austin Marquez torna favorito Bagnaia in vantaggio su Quartararo

Il pluricampione spagnolo è in cima al pronostico del Gran Premio delle Americhe, a 2,75. La terza vittoria consecutiva del ducatista è a 3,50, davanti al leader della classifica e favorito per il titolo.

Milano, 30 settembre 2021 – Tre mesi fa Marc Marquez conquistava al Sachsenring il primo successo dopo il lungo stop. Nell'ultimo mese sono arrivati un podio e un quarto posto, ma sul circuito di Austin il pilota catalano può infilare la seconda vittoria stagionale. È infatti il pluricampione di Cervera il vero favorito per la vittoria nel Gran Premio delle Americhe: i betting analyst di SNAI vedono il suo trionfo a 2,75, in una pista con cui ha sempre avuto confidenza (sei pole e altrettanti successi per lui dal 2013 al 2019). Tanta fiducia anche in Francesco Bagnaia, reduce dalle vittorie di Aragon e Misano: un nuovo trionfo si gioca a 3,50. Fabio Quartararo, sempre più vicino al primo titolo in classe regina, parte più indietro, e un suo successo vale 4,50. Coppia di Ducati a quota 10, con Jack Miller e Jorge Martin che proveranno a insidiare i tre favoriti.

Qualifiche, Bagnaia e Quartararo per la pole – Sono i due nuovi rivali a vedere la pole position più vicina rispetto agli altri. Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia si candidano per il miglior tempo nelle qualifiche del sabato, a 3,50. Attenzione però a Marquez, che insegue a distanza ravvicinata i due giovani, a 4,50. La pole di Jack Miller si gioca a 6,50, quella di Jorge Martin vale 7,50.

Giochi fatti per il titolo – Discorso diverso per quanto riguarda il titolo: per Quartararo Mondiale in tasca alla simbolica quota di 1,01, mentre sono al minimo le speranze per Bagnaia, la cui rimonta paga su SNAI 10 volte la posta.

