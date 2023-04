SNAI – MotoGP: Bagnaia cerca il riscatto ad Austin. Pecco primo a 2,75, ma dietro risale Bezzecchi

Dopo la delusione in Argentina, il campione del mondo riparte all’assalto: alle sue spalle, a 6,50, il riminese vincitore dell’ultima gara in compagnia di Vinales e Martin

Milano, 30 marzo – È stato, finora, un Motomondiale all’insegna dei colori italiani. Dopo la vittoria di Bagnaia nella gara d’esordio a Portimao, è stato Marco Bezzecchi a trionfare in Argentina. Per il terzo appuntamento stagionale si resta dall’altra parte del mondo, in Texas, e le quote Snai non possono che essere ancora colorate d’azzurro. Bagnaia, caduto in Argentina, è comunque in testa alla lavagna Snai: il suo ritorno al successo paga 2,75, con alle spalle il trio Martin-Bezzecchi-Vinales a 6,50. Dietro, Quartararo a 7,50 e Aleix Espargaró a 10. Stessa quota, per Pecco, anche nella Sprint Race, la novità di questa stagione: primo posto del torinese a 2,75, seguito da Martin (stavolta da solo) a 4,50 e dalla coppia Vinales-Bezzecchi a 7,50.

Qualifiche Bagnaia e Martin sono appaiati nella lavagna per il miglior tempo nelle qualifiche (3,25); qui, Vinales è il terzo favorito a 7,50, con Bezzecchi, Zarco e Quartararo a 10.

Antepost La vittoria in Argentina ha fatto crollare la quota per il titolo mondiale di Bezzecchi: ora il 24enne riminese è a 6,50, primo inseguitore di Bagnaia che domina comunque a 1,65. Dietro i due italiani, Vinales a 7,50 e un altro azzurro, Enea Bastianini, a 10 nonostante il suo forfait ad Austin.

