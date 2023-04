SNAI – MotoGP: Bagnaia è il favorito anche a Jerez Quartararo il primo inseguitore, Bezzecchi e Marini a 10

Il campione del mondo, in Spagna, cerca il ritorno alla vittoria: il successo vale 1,85, con il francese a 5,50 e un quartetto con altri due azzurri, Vinales e Martin a 10

Milano, 27 aprile 2023– C’è sempre Pecco Bagnaia in testa alle quote della MotoGp. Dopo il titolo mondiale conquistato lo scorso anno e la vittoria nella gara d’esordio del 2023 a Portimao, l’azzurro ha collezionato un sedicesimo posto in Argentina ed è reduce da una caduta ad Austin, ma rimane il favorito nel secondo appuntamento europeo della stagione. Domenica si corre in Spagna, a Jerez, e la lavagna Snai è guidata proprio dal torinese, che comanda a 1,85; seguono Quartararo a 5,50 e un quartetto a 10 formato da Bezzecchi (leader del Mondiale con 11 punti di vantaggio proprio su Bagnaia), Marini, Vinales e Martin. Simili le gerarchie anche nella Sprint Race: Bagnaia guida a 1,85, seguito da Martin a 6,50, da Quartararo a 7,50 e da un gruppo di quattro piloti a 10, formato da Bezzecchi, Marini (fratello di Valentino Rossi), Vinales e Aleix Espargaró.

Qualifiche Martin è il primo inseguitore di Bagnaia anche nelle qualifiche: Pecco vale 2,00, lo spagnolo è a 5,50, con Bezzecchi e Quartararo a 7,50.

Antepost Testa a testa tutto italiano nelle antepost per il titolo mondiale. Bagnaia domina sempre a 1,65, seguito dal riminese a 5,50, con Vinales e Quartararo in doppia cifra (10). Bastianini, che tornerà in pista a Jerez dopo l’infortunio, è sceso a 20; la sua vittoria in Spagna, invece, paga 25.

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434