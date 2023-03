SNAI – MotoGP: Bagnaia in pole anche in Argentina.Vittoria a 2,25, successo nella Sprint Race a 2,75

A Termas de Rio Hondo secondo appuntamento della stagione: il torinese, già trionfatore a Portimao, parte ancora favorito, in un weekend che non vedrà al via Bastianini e Marquez. E la quota per il titolo mondiale si è già abbassata…

Milano, 30 marzo 2023– Il Motomondiale, per la Ducati e per l’Italia, è iniziato alla grande. Dopo il successo all’esordio a Portimao, Pecco Bagnaia punta al bis in Argentina, in un Gran Premio che non vedrà al via né Marc Marquez né Enea Bastianini, entrambi infortunati. Potenzialmente, due rivali in meno per il torinese, che resta comunque il grande favorito per la gara di Termas de Rio Hondo e per il titolo mondiale. Il primo posto sotto la bandiera a scacchi, su Snai, si gioca a 2,25, con Maverick Vinales primo inseguitore a 3,50; più dietro Jorge Martin a 5,50 e Aleix Espargaró a 6,50 (fuori anche il fratello Pol). Fabio Quartararo, campione del mondo nel 2021 e dominatore della prima parte della scorsa stagione, scivola addirittura a 10. Bagnaia domina anche le quote della Sprint Race, la novità nel calendario di questa stagione (si corre il sabato): il primo posto paga 2,75, con Martin in questo caso secondo favorito a 3,50 davanti a Vinales a 4,50.

Qualifiche e libere - Si preannuncia avvincente il duello tra Bagnaia e Martin già nelle qualifiche, che vedono l’azzurro ancora davanti a tutti a 2,50, seguito dallo spagnolo a 3,50, da Vinales a 4,50 e da Aleix Espargaró a 5,50.

Antepost - Dopo la gara di Portimao, si è ancor più abbassata la quota per il titolo mondiale di Bagnaia. Partito prima del Portogallo a 1,85, ora vale 1,45, con la coppia formata da Bastianini e Vinales (quinto nella sprint e secondo nella gara tradizionale in Portogallo) a 7,50.

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434