SNAI – MotoGp: Quartararo, trionfo a un passo ma a Misano il favorito è Bagnaia

Il successo del pilota italiano in Riviera vale 2 volte la posta; il francese può chiudere il discorso per il titolo, ma si gioca a 3,25. Quota 100 per Valentino Rossi, nella sua ultima prova sul circuito di casa.

Milano, 21 ottobre 2021 – La MotoGP torna a Misano a un mese dalla prima tappa in Riviera, e lo fa in occasione del possibile trionfo anticipato per Fabio Quartararo in ottica Mondiale. Il francese, 52 punti di vantaggio su Francesco Bagnaia in classifica piloti, è a un passo dal primo titolo in classe regina, ma per i betting analyst di SNAI non sarà facile chiudere il discorso già domenica. Il pronostico vede infatti avanti l'italiano della Ducati, dato vincente a quota 2,00. Segue proprio Quartararo, ma a debita distanza, a 3,25. Attenzione anche a Marc Marquez, tornato in ottima forma, ed Enea Bastiani, grande sorpresa di questo finale di stagione, entrambi proposti a 7,50. A 10,00, il successo di Jack Miller. Chance quasi inesistenti per Valentino Rossi, in quota a 100 nella sua ultima apparizione a Misano.

Qualifiche, ancora Bagnaia – Bagnaia è favorito anche per la conquista della pole position di sabato. Il miglior tempo in qualifica del ducatista è dato a 2,00, mentre la pole di Quartararo vale 3,50. Ottime chance anche per Jack Miller, a 5,50, mentre Jorge Martin è offerto a 7,50. Una pole position di Marquez paga invece 10 volte la posta.

