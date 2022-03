SNAI – Playoff mondiali: Italia, semifinale da «1» fisso ma per il viaggio in Qatar parte avanti il Portogallo

Azzurri nettamente favoriti nella gare di domani con la Macedonia del Nord: vittoria a 1,17. Nella lotta a quattro per strappare un posto ai mondiali prevalgono per ora Ronaldo e compagni, a 1,90. L'Italia segue a 2,25.

Milano, 23 marzo 2022 – Gli scongiuri sono d'obbligo, ma per il primo atto dei playoff mondiali il pronostico non potrebbe essere più azzurro. La vittoria dell'Italia di Mancini, opposta domani sera, a Palermo, alla Macedonia del Nord, è data dagli analisti di Snai a quota modestissima, 1,17. I nostri avversari si presentano all'impegno sull'onda di risultati onorevoli: proprio un anno fa battevano a sorpresa la Germania in casa propria; e nell'autunno scorso, dopo un Europeo dignitoso (ma chiuso senza punti), hanno guadagnato i playoff vincendo largamente le due ultime gare del girone, contro Armenia (0‐5) e Islanda (3‐1). Le loro chance sono comunque molto ridotte: la «X», che porterebbe la sfida ai supplementari, vale 7 volte la posta, il «2» è un'impresa da 16. Il testa a testa secco per il passaggio del turno è ancora più esplicito, visto che l'Italia comanda a 1,05, contro il 9,00 macedone.

Bomber, comanda Immobile ‐ Chiamato al riscatto l'attacco azzurro, dopo qualche recente battuta a vuoto: una partita con almeno tre reti complessive (Over) è l'ipotesi prevalente, a 1,60, mentre l'Under si gioca a 2,20. Al centro del tridente azzurro ci sarà Immobile, che merita il primo posto tra i probabili bomber, a 1,75, con Insigne che segue a 2,25 e Berardi a 2,50. Nella Macedonia, assente per squalifica Elmas, ci sarà Trajkovski, che ha un passato nel calcio italiano, proprio nel Palermo. Un gol al “Barbera”, suo ex stadio, vale 7,50.

Turchia, a Oporto è dura ‐ Nell'altra semifinale, a Oporto, il Portogallo gioca da netto favorito contro la Turchia: «1» a 1,37, «X» a 5,00, «2» a 8,25.

Portogallo, fattore campo ‐ Quattro squadre, un solo biglietto per i mondiali: chi passerà? Il Portogallo in partenza è messo meglio dell'Italia, anche perché giocherebbe l'eventuale finale in casa. Ronaldo e compagni sono dati su Snai a 1,90, gli azzurri seguono a 2,25. Staccate Turchia (12) e Macedonia del Nord (30).

