SNAI – Sanremo: Fedez-Michielin tornano in testa Che balzo Annalisa e Noemi: ora sono sul podio

(Milano 3 marzo 2021)

Colapesce e Dimartino, da favoriti a outsider, raddoppia anche la quota dei Maneskin -I Coma Cose scivolano a 30, si allontana la vittoria di Madame.

Milano, 3 marzo 2021 – Le esibizioni della prima serata modificano in parte il pronostico SNAI per il Festival di Sanremo: Fedez e Francesca Michielin tornano in testa al tabellone del vincente a 4,50, ma la vera sorpresa è Annalisa, offerta a 33 alla vigilia e ora a 6 volte la scommessa. Anche Noemi convince i trader, con la quota che si dimezza da 20 a 8,00, come la band de La Rappresentante di Lista che si conferma tra i favoriti della 71ª edizione. Balzo in avanti per Fasma che scala la lavagna da 50 a 10 e raggiunge Willie Peyote. Stabili a 12 Fulminacci, Ermal Meta e Irama, che avrebbe dovuto esibirsi ieri sera ma è stato sostituito in scaletta da Noemi, in attesa dei risultati del tampone molecolare di un membro del suo staff, risultato positivo al Covid-19.

Gruppi in salita -Raddoppiano a 15 i Maneskin: dati sul podio alla vigilia, con la vittoria a 7,50, scivolano a metà lavagna insieme a Bugo. Si sale a 18 per Gaia, che si esibirà questa sera; stessa quota per Arisa, che ieri ha aperto la gara dei big, e per Francesco Renga, con Lo Stato Sociale che segue a 20. Crollo per Colapesce e Dimartino: dati per favoriti prima della gara, ora il primo posto si allontana a 20. Male anche Madame, che sale da 10 a 25, insieme a Max Gazzè, Aiello e Malika Ayane. Vale 28 il successo all'esordio di Gio Evan, ancora più dietro i Coma Cose, che triplicano da 10 a 30. Ghemon sale a 40, davanti a Random e a Orietta Berti a 50, ultimi gli Extraliscio con Davide Toffolo a 75.

