SNAI – Serie A: Inter-Milan, nerazzurri ancora favoriti. Un altro successo dopo quello in Supercoppa vale 2,00

Big match a San Siro a distanza di poche settimane dalla finale in Arabia Saudita: la rivincita rossonera si gioca a 3,80. Napoli facile (1,35) a La Spezia, a 1,50 il riscatto della Roma con l’Empoli dopo il flop in Coppa Italia

Milano, 3 febbraio 2023 – Se il Napoli sembra giocare un campionato a parte, dietro la lotta per un posto in Champions League è apertissima. E, in questo senso, domenica a San Siro si gioca un derby che vale molto. Da una parte l’Inter, che a oggi è la prima inseguitrice della capolista (anche se a 13 punti di distacco), dall’altra un Milan che nel 2023 ha dilapidato quanto di buono era riuscito a costruire prima della sosta per il Mondiale. Le due squadre tornano ad affrontarsi a meno di un mese dalla Supercoppa stravinta in Arabia Saudita dai nerazzurri, che anche per questo derby sulla lavagna Snai partono favoriti: il segno «1» a 2,00 si fa preferire al pareggio a 3,55 e al «2» a 3,80. Almeno nelle quote sembra una serata da Over e Goal, considerando anche il rendimento negativo delle ultime partite del Milan: un risultato con almeno tre reti complessive vale 1,75 (Under a 1,95), mentre quello con entrambe le squadre a segno si attesta a 1,63 (No Goal a 2,15). Se Lautaro Martinez a 2,75, Lukaku a 3,00 e Dzeko a 3,25 (Giroud il primo milanista a 3,50) sono i marcatori più probabili, un altro 3-0 in favore dell’Inter come in Supercoppa (in quel caso fu 0-3) si gioca a 20.

Napoli facile? - Inter e Milan scenderanno in campo conoscendo già il risultato del Napoli, impegnato domenica alle 12.30 al Picco contro lo Spezia. Nessun ostacolo all’orizzonte per la squadra di Spalletti, la cui vittoria a 1,35 ha la quota più bassa dell’intero weekend: il pareggio – che già sarebbe un’impresa per i bianconeri di Gotti – sale a 5,25, con l’«1» addirittura a 8,25. Delle squadre in zona Champions, la prima a giocare sarà la Roma, reduce dalla cocente delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Cremonese: i giallorossi cercano riscatto contro un Empoli che già pochi giorni fa ha fatto l’impresa a San Siro contro l’Inter e spera nel bis, comunque non supportato dalle quote che vedono la Roma avanti a 1,50 («2» a 7,00). Sempre sabato, ma alle 20.45, l’Atalanta va a Reggio Emilia ad affrontare un Sassuolo reduce dal colpo in casa del Milan: nerazzurri favoriti a 1,97.

Lazio e Juve - Sarà un turno di campionato spalmato addirittura su quattro giorni. Lunedì, assieme a Monza-Sampdoria, la Lazio va a fare visita a un Verona che sembra migliorato nelle ultime settimane, anche se i biancocelesti di Sarri – sconfitti giovedì a Torino dalla Juve in Coppa Italia – restano in pole a 2,00 per il successo al Bentegodi. Proprio la Juventus chiuderà il programma martedì all’Arechi contro la Salernitana: bianconeri nettamente in vantaggio nelle quote Snai («2» a 1,55, «1» a 6,00), ma lo erano anche prima dell’ultima sfida poi persa allo Stadium contro il Monza.

