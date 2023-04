SNAI - Serie A: Lazio-Juventus, quote in totale equilibrio Venerdì con Napoli, Milan e Inter: tutte favorite

Il big match del turno che precede Pasqua si gioca sabato sera all’Olimpico, con i biancocelesti a 2,90, il pareggio a 2,85 e il colpo bianconero a 2,95. La capolista a Lecce a 1,63, pochi problemi sulla carta anche per Pioli e Inzaghi.

Milano, 6 aprile 2023 – In attesa del ritorno delle coppe europee, con ben sei italiane ancora impegnate, il turno prepasquale di Serie A si divide tra gli anticipi di venerdì – che vedranno in campo le tre squadre in corsa in Champions – e il resto del programma di sabato. Spicca Lazio-Juventus, partita in cui la squadra di Sarri può rafforzare il suo secondo posto: all’Olimpico arrivano i bianconeri, reduci dall’andata della semifinale di Coppa Italia pareggiata contro l’Inter e che, sul campo, sarebbero avanti in classifica rispetto alla Lazio. Le quote Snai sono in totale equilibrio, con il segno «1» che si gioca a 2,80, il pareggio a 2,85 e il «2» a 2,95. Se nell’«1X2» tradizionale non c’è una favorita, l’Under a 1,48 è nettamente avanti sull’Over a 2,50, con il Goal a 1,97 che insegue il No Goal a 1,75. Il probabile rientro di Immobile porta l’attaccante della Lazio in cima alla classifica dei possibili marcatori a 3,50, in compagnia di Vlahovic, con Milik e Di Maria a 4,00 e Zaccagni subito dietro a 4,50.

Gli anticipi del venerdì Quello della 29a giornata di Serie A sarebbe dovuto essere un programma spalmato su tutta la giornata di sabato; la qualificazione di Napoli, Milan e Inter ai quarti di finale di Champions League ha però rivoluzionato il calendario. I nerazzurri saranno i primi a scendere in campo venerdì alle 17 all’Arechi contro la Salernitana: tutto lascia pensare a un successo della squadra di Inzaghi, comunque reduce da tre sconfitte consecutive. Il «2» paga 1,45, contro i 6,75 per la vittoria dei granata. Lavagna simile anche per l’anticipo delle 19 tra Lecce e Napoli: la capolista a 1,63, i salentini – che perdono consecutivamente senza segnare da cinque partite – a 6,00. Infine il Milan, che dopo il poker del Maradona riceve un Empoli tornato a vincere contro il Lecce dopo quattro ko di fila: l’«1» dei campioni d’Italia paga 1,40, un’altra impresa dei toscani che hanno già sbancato il San Siro interista a 7,75.

Fiorentina e Roma Sabato alle 14.30 torna in campo la Fiorentina, reduce dal successo di Cremona nell’andata della semifinale di Coppa Italia. I viola ospitano lo Spezia, e per Italiano sarà una partita particolare contro il suo passato: «1» a 1,42. Alle 18.30 toccherà invece alla Roma impegnata nella difficile trasferta di Torino: Mourinho avanti nelle quote Snai (2,40), ma in maniera meno evidente rispetto ad altre concorrenti per l’Europa, visto che il successo granata è a 3,35. In mezzo, alle 16.30, l’Atalanta riceve un Bologna in forma: un altro colpo di Thiago Motta a 5,25, guida però Gasperini a 1,65.

