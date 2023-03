SNAI - Serie A: Lazio-Roma, quote del derby in equilibrio. Senza Immobile, Dybala guida i marcatori: Paulo in gol a 3,50.

Prima della sosta per le Nazionali, un turno di campionato che vede il duello tra Sarri e Mourinho e domenica sera uno scoppiettante Inter-Juventus, con i nerazzurri favoriti a 2,00 e i bianconeri a 4,00. Avanti il Napoli a Torino a 1,80 e il Milan a Udine a 2,15

Milano, 17 marzo 2023 – Dopo un turno di coppe europee esaltante per le squadre italiane – fatta eccezione per l’eliminazione dalla Conference League della Lazio – e alla vigilia dei primi impegni della Nazionale nelle qualificazioni a Euro 2024, la Serie A regala un weekend da non perdere, con due grandi sfide entrambe in programma domenica. Alle 18, allo stadio Olimpico, c’è il derby di Roma tra una squadra – quella di Sarri – rientrata delusa dalla trasferta di Alkmaar e una – quella di Mourinho – che invece pareggiando sul campo della Real Sociedad si è guadagnata l’accesso ai quarti di Europa League. E siccome il derby è una partita che sfugge a tutte le logiche, le quote Snai sono in totale equilibrio: sia il segno «1» che il «2» (è la Lazio, formalmente, a giocare in casa) sono a 2,85, con il pareggio a 2,90. Sono previsti pochi gol: Under a 1,50, Over a 2,40, con il No Goal a 1,77 favorito sul Goal a 1,95. Con tutta probabilità, Ciro Immobile non riuscirà a recuperare dall’infortunio: l’attaccante della Lazio resta però in pole position nella lavagna dei possibili marcatori a 3,25, seguito da Paulo Dybala a 3.50. All’andata, l’argentino era fuori per problemi fisici e al suo primo derby punta a lasciare il segno. Dietro di lui, Abraham a 4,00 e la coppia Pedro-Felipe Anderson a 4,50.

Inter-Juve - L’altro big match è quello che si gioca domenica a San Siro tra l’Inter tornata dal Portogallo con la qualificazione ai quarti di Champions e la Juventus che vincendo a Friburgo è entrata tra le prime otto dell’Europa League. A differenza del derby, però, stavolta la lavagna Snai per il match di domenica alle 20.45 è più inclinata dalla parte dei nerazzurri, avanti a 2,00. Il successo in trasferta della Juventus ha una quota doppia (4,00), con il pareggio a metà strada (3,25). L’Under a 1,70 si fa preferire all’Over a 2,00; distanza stretta tra Goal (1,80) e No Goal (1,90). Lautaro a 3,00 e Lukaku a 3,25 guidano l’elenco dei marcatori più probabili: poi Dzeko a 3,50 e Vlahovic – che in Europa League si è sbloccato – primo juventino a 3,75.

Napoli e Milan - La domenica che sarà aperta alle 12.30 da Sampdoria-Verona proseguirà alle 15 con l’impegno della capolista Napoli all’Olimpico di Torino. Nonostante l’impegno in Champions contro l’Eintracht, non sembrano esserci i presupposti per un risultato diverso dal segno «2», quotato 1,80 contro la «X» a 3,55 e l’«1» a 4,75. Sabato sera, invece, ecco il Milan di scena a Udine in una lotta Champions sempre più serrata: rossoneri a 2,15, con gli altri due segni («1» e «X») a 3,45 e 3,40

