SNAI – Serie A: Roma-Napoli, quote sul filo Milan da «2» a Firenze, Juve da «1» fisso

(Milano 19 marzo 2021)

Pronostico in equilibrio nel match dell'Olimpico, con leggera preferenza per gli azzurri, dati a 2,55 contro il 2,65 giallorosso - Rossoneri avanti al Franchi, anche se il gap con la Fiorentina non è ampio – Rasoterra (1,18) i tre punti bianconeri contro il Benevento.

Milano, 19 marzo 2021 – Equilibrio quasi perfetto: questa la valutazione degli esperti di SNAI a proposito di Roma-Napoli, che domenica sera chiuderà il 28° turno di Serie A. Le due squadre, attualmente appaiate al quinto posto (il Napoli con una partita in meno) si giocano buona parte delle rispettive speranze di centrare un piazzamento Champions a fine stagione. I segni «1» e «2» viaggiano vicinissimi, con una lieve preferenza per il Napoli, la cui vittoria è a 2,55, contro il il 2,65 giallorosso, mentre il pareggio si gioca a 3,50. La Roma, unica superstite in Europa della pattuglia italiana, cercherà di battere (per la prima volta in questo campionato) una squadra di alta classifica e di riscattare il 4-0 subìto all'andata al Maradona. Il Napoli si presenta a Roma sulla scorta del successo ottenuto a San Siro contro il Milan, domenica scorsa. La squadra di Gattuso ha sempre segnato nelle ultime 14 partite di campionato. Anche per questo la quota del Goal è bassa, a 1,50, mentre il No Goal sale fino a 2,45. Negativo per la Roma il bilancio recente degli scontri diretti all'Olimpico: tre sconfitte e una sola vittoria (quella della scorsa stagione) nelle ultime quattro gare. L'1-1, a 6,75, è il risultato esatto più probabile.

Colpo viola a 3,40 - Rinviata Inter-Sassuolo, Milan e Juventus tenteranno di accorciare almeno temporaneamente le distanze dalla capolista. I rossoneri, usciti sconfitti ma a testa alta dal doppio confronto con il Manchester United, vanno domenica a Firenze da favoriti, anche se la forbice delle quote non è molto ampia: il «2» del Milan vale 2,20, la vittoria della Fiorentina si gioca a 3,40, il pari è dato a 3,30. I viola, reduci dal successo di Benevento, in questa stagione non hanno mai vinto due partite di seguito. A proposito, il Benevento, la cui astinenza da vittorie dura ormai da 11 turni, va in visita alla Juventus. Il ricordo del pareggio dell'andata non incide sul pronostico SNAI, che vede il segno «1» bianconero precipitare a livelli minimali, 1,18. Altissima la «X», a 7,25, mentre il «2» dei sanniti vale 14 volte la posta.

Fiducia all'Atalanta - Atalanta e Lazio, eliminate dalla Champions, sono entrambe favorite in trasferta. I bergamaschi sono nettamente avanti a Verona, con il «2» a 1,65 e il successo dei gialloblù a 5,00. Più equilibrato il pronostico di Udinese-Lazio, che vede il «2» biancoceleste a 2,10 e i tre punti friulani a 3,60. La Samp, in serie nera (2 punti in 5 partite), è in vantaggio sul Torino: segno «1» a 2,50, il «2» viaggia a 2,90. Punti pesantissimi in palio domani pomeriggio tra Spezia e Cagliari, con i padroni di casa leggermente favoriti (2,65 contro 1,80). Sempre domani, il Crotone (3,50) cerca di tenere accese le speranze di salvezza nel match casalingo con il Bologna (2,05). Questa sera, apertura di turno con un caldo Parma-Genoa. I padroni di casa stanno dando segnali di risveglio e comandano a 2,40. Il Genoa, lontano dalla vittoria da 6 giornate, è a 3,25.

