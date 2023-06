SNAI - Serie A: ultima giornata, si gioca per Europa e salvezza Atalanta, Roma e Juve in discesa, Verona e Spezia sperano

Tra venerdì e domenica gli ultimi 90 minuti del campionato: Zaffaroni e Semplici giocano per evitare l’ultima retrocessione, ma sia i gialloblù a San Siro (4,25) che i bianconeri liguri all’Olimpico (3,50) non sono favoriti

Milano, 1 giugno – Il campionato di Serie A è arrivato agli ultimi 90 minuti. Già assegnato lo scudetto e le posizioni Champions, e già decisa la retrocessione di due squadre (Sampdoria e Cremonese), tutte le attenzioni sono concentrate sulla lotta per le posizioni che portano in Europa e in Conference League e sulla lotta salvezza, che coinvolge Spezia e Verona. Al quinto posto, prima dell’ultima giornata, c’è l’Atalanta, che riceve il Monza. Gasperini, con una vittoria, sarebbe sicuro di restare quinto e i nerazzurri sono favoriti a 1,60 sulla lavagna Snai, con il pareggio a 4,25 e la vittoria del Monza a 5,00. In corsa, tra il quinto e il settimo posto, anche la Roma e la Juventus, con i bianconeri avanti a 1,95 nel match in programma alla Dacia Arena di Udine.

Europa e salvezza L’altra sfida, quella che coinvolge la Roma e lo Spezia, abbraccia sia l’esigenza di Mourinho di mettersi alle spalle la delusione per la sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia (e di qualificarsi nuovamente alla stessa competizione), che quella di Semplici di cercare punti per evitare la retrocessione. All’Olimpico, la Roma parte da una quota di 2,05 per il segno «1», con «X» e «2» rispettivamente a 3,45 e 3,50. L’altra squadra in lotta per restare in Serie A è il Verona, che a oggi ha gli stessi punti dello Spezia. L’Hellas, beffata domenica scorsa dall’Empoli nei secondi finali, va a San Siro ad affrontare un Milan che giocherà la sua ultima partita con il tricolore sul petto ma che vuole comunque chiudere in bellezza. Pioli a 1,80 domina sulle altre due opzioni: il pareggio paga 3,60, il colpo salvezza della squadra di Zaffaroni a 4,25. In caso di arrivo a pari punti tra Spezia e Verona, la salvezza si deciderebbe allo spareggio in gara secca.

Le altre partite Ad aprire l’ultimo weekend della stagione sarà Sassuolo-Fiorentina, prove generali per i viola in vista della finale di Conference League. Emiliani in pole a 2,40, «2» poco più su, a 2,60. Prove generali anche per l’Inter in casa di un Torino favorito per i 90 minuti e che punta sulla testa della squadra di Inzaghi già proiettata alla finale di Champions a Istanbul. Granata a 2,15, nerazzurri a 3,15. Favorita anche la Lazio a Empoli (2.05), così come il Napoli a 1,20 sulla Samp già retrocessa. Sarà l’ultima di Spalletti sulla panchina della squadra che ha dominato il campionato: per gli azzurri sarà comunque una festa.

