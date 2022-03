SNAI – Turchia-Italia: quote azzurre per ripartire

Il match tra le deluse dei playoff mondiali vede la nostra Nazionale favorita: «2» a 1,87, la vittoria turca (sarebbe la prima della storia contro l'Italia) vale 3,85.

Milano, 28 marzo 2022 – La partita che nessuno avrebbe voluto giocare si terrà a Konya domani sera tra Turchia e Italia, deluse dai playoff mondiali. Per Mancini (sempre più probabile la sua permanenza al timone azzurro) sarà quanto meno l'occasione di sperimentare soluzioni per il futuro, soprattutto per sbloccare il suo attacco, clamorosamente mancato nel periodo post Euro 2020. Il pronostico degli analisti Snai è sbilanciato verso il «2» dell'Italia, dato a 1,87. La vittoria dei padroni di casa si gioca a 3,85, il pareggio vale 3,45.

Il cammino recente dei turchi (che hanno salutato la partecipazione ai mondiali sbagliando a pochi minuti dalla fine il rigore che li avrebbe mandati ai supplementari con il Portogallo) non è fra i più esaltanti: agli Europei dell'estate scorsa hanno collezionato tre sconfitte in altrettante partite, la prima delle quali proprio contro l'Italia (3-0 all'Olimpico). Nel periodo successivo, nel corso delle qualificazioni mondial, hanno incassato un terribile 6-1 in casa dell'Olanda che li ha in pratica condannati ai playoff. Nel match di domani, inseguono la prima vittoria della storia contro l'Italia, visto che gli undici precedenti si sono risolti in 8 vittorie azzurre e 3 pareggi. Nelle ultime tre gare, la squadra di Mancini ha trovato il gol solo una volta. Un dato che contribuisce a indebolire l'ipotesi di una gara da Over, data a 1,92. Più probabile l'Under, a 1,75.

Macedonia, altra impresa a 16 - La Macedonia del Nord, reduce dall'impresa di Palermo, sfida il Portogallo a Oporto. Chance minime: la vittoria portoghese vale appena 1,18, un nuovo blitz macedone vale 16 volte la scommessa. Il pareggio, che porterebbe il match ai supplementari, è un'ipotesi da 6,75.