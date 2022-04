Snaipay Sponsor of the Match Milan-Fiorentina

Online il concorso che ti premia subito

22 aprile 2022 - Snaipay, brand di servizi a valore aggiunto di Snaitech, in occasione della partita Milan-Fiorentina, in programma domenica 1°maggio alle 15 sarà Match Sponsor con il concorso di fan engagement “Snaipay Matchday”.

Con questa iniziativa, rivolta, non solo alla Fanbase Rossonera, ma anche a tutti gli appassionati di sport, che potranno partecipare e vincere i premi in palio, Snaipay consolida la partnership con AC Milan. Per aderire basta andare sul sito www.snaipayconcorso.it, registrarsi inserendo i dati richiesti, rispondere a 4 semplici domande e scoprire subito se si è vinto uno dei premi.

Il concorso è valido dal 22 aprile al 23 maggio e prevede due modalità di vincita: l’Instant Win e l’estrazione finale. Per quanto riguarda la modalità Instant Win, i premi saranno oltre 60, tra cui gli ambitissimi biglietti per le partite casalinghe del Milan. In palio 10 coppie di biglietti per Milan – Fiorentina del 1°maggio e 2 per Milan- Atalanta, ultima partita interna della stagione.

Tra gli altri premi anche biglietti per il Museo Mondo Milan, coupon per lo shopping sullo Store Online AC Milan, buoni Amazon, maglie e palloni autografati dai calciatori rossoneri.

Tutte le persone registrate su www.snaipayconcorso.it potranno partecipare all’estrazione finale in programma entro il 24 giugno. In palio una VIP Experience, per una giornata indimenticabile, che comprende: tour per due persone del Museo Mondo Milan, un coupon dal valore di 100 euro per lo shopping sullo store online AC Milan, due biglietti VIP per una partita casalinga a scelta del Milan della Serie A 2022/2023 e, infine, una maglia personalizzata AC Milan della prossima stagione.

A supporto del concorso “Snaipay Matchday” è prevista una comunicazione dedicata, sui LED e sul Maxi Schermo allo stadio, oltre a una campagna online su media a target sportivo

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434