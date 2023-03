Snaitech accanto a Special Olympics Italia con iZilove Foundation

La partnership tra l’azienda e il movimento sportivo per le persone con disabilità intellettiva si articolerà in tre diverse iniziative nel 2023: la Milano Marathon, Play the Games e i Giochi Mondiali Estivi di Berlino.

Milano, 30 marzo 2023 – Si è svolta stamattina la conferenza stampa di presentazione di “Play The Games”, un unico grande appuntamento con lo sport organizzato da Special Olympics Italia per celebrare i 40 anni di attività e composto da un calendario di eventi, regionali e interregionali, programmati in diverse regioni italiane.

Alla conferenza stampa ha partecipato anche Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech che ha annunciato il supporto dell’azienda, anche per il 2023, tramite iZilove Foundation, l’ente senza scopo di lucro che raggruppa tutte le good causes del Gruppo. In particolare, quest’anno la collaborazione con Special Olympics Italia si concretizzerà in tre diverse iniziative: si parte con la Milano Marathon - in programma domenica 2 aprile - l’evento che, attraverso la corsa, vuole simbolicamente accompagnare gli Atleti italiani di Special Olympics ai Giochi Mondiali di Berlino 2023. In secondo luogo, iZilove Foundation sarà al fianco il Play The Games in tutti i 17 eventi in 14 regioni italiane. Infine, ma non per importanza, l’azienda supporterà i Giochi Mondiali Estivi di Special Olympics Italia – che si svolgeranno dal 17 al 25 giugno a Berlino – attraverso la campagna di raccolta fondi “Adotta un Campione” per permettere a tre Atleti italiani di partecipare i Giochi. Per questa iniziativa verranno organizzate attività di volontariato che coinvolgeranno in primo luogo i colleghi di HAPPYBET (Società acquisita da Snaitech nel 2022 che opera in Austria e Germania).

«Quella tra noi e Special Olympics è una partnership che sentiamo come naturale: lo sport rappresenta per entrambi il fulcro e il DNA che permette ogni giorno di raggiungere i rispettivi obiettivi. Per questo siamo molto contenti di supportare Special Olympics con il quale condividiamo da sempre valori fondamentali come passione, coraggio, sacrificio e inclusione. – ha dichiarato Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech – Inoltre, il punto fondamentale nella nostra strategia Esg è il coinvolgimento diretto dei nostri collaboratori che in questi anni è andato via via crescendo. In questo senso, gli eventi di Special Olympics suscitano sempre entusiasmo, interesse e spontanea partecipazione da parte dei nostri colleghi, a dimostrazione di come la solidarietà e la partecipazione siano in grado di arricchire ognuno di noi dal punto di vista umano».

Avviata sette anni fa, la partnership tra l’azienda e Special Olympics si è consolidata di anno in anno, attraverso numerose iniziative che sono proseguite anche durante l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid–19 con il supporto agli Smart Games, il primo evento sportivo di Special Olympics organizzato da remoto. Il legame tra le due realtà si è ulteriormente rafforzato nel 2018, anno dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi, la cui cerimonia inaugurale si è tenuta proprio all’Ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme. In quell’occasione, l’azienda diede vita ad un’iniziativa di volontariato aziendale – “My Special Days” – per dare l’opportunità ai dipendenti di partecipare attivamente a sostegno degli atleti e a supporto dell’organizzazione. Il risultato fu straordinario ed è ancora motivo di orgoglio per entrambe le realtà: oltre 130 dipendenti partirono infatti per Montecatini, per offrire un supporto concreto alla manifestazione.

