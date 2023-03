Snaitech acquisisce il 100% del Gruppo Giove e rafforza la leadership nel settore del betting

Agostino Romano – Chief Retail Operations Officer di Snaitech – nominato Amministratore Delegato del Gruppo Giove, realtà storica delle scommesse in Italia

Milano, 31 marzo 2023 - Snaitech, operatore leader nel settore del gioco legale in Italia, ha acquisito il 100% del Gruppo Giove, storico operatore nel settore del betting fondato da Luciano Giove nel 1965 e attualmente condotto da Giuseppe e Nunzio Giove.

Il Gruppo Giove può contare su una rete di 18 punti di vendita fisici – tra le province di Lecce e Brindisi – e di una concessione online. Con una raccolta complessiva di circa 60 milioni di euro e oltre 10 milioni di raccolta al netto delle vincite (Gross Gaming Revenues) dai diversi prodotti di gioco, il Gruppo vanta una squadra di circa 100 risorse tra dipendenti e collaboratori.

L’acquisizione contribuirà a rafforzare la leadership di Snaitech – il cui marchio si è confermato leader nel settore delle scommesse sportive nel 2022 – e la sua presenza in Puglia, dove i 18 nuovi negozi acquisiti si aggiungono ai 300 punti Snai già presenti sul territorio pugliese.

Agostino Romano, Chief Retail Operations Officer di Snaitech, sarà nominato nuovo Amministratore Delegato del Gruppo.

“Abbiamo un piano di investimenti importante per il potenziamento dei punti vendita che entrano a far parte di Snaitech – che rimarranno il punto di riferimento a livello locale – che comprenderà interventi di restyling dei negozi e un ammodernamento tecnologico.” – commenta Agostino Romano, Chief Retail Operations Officer di Snaitech e nuovo Amministratore Delegato del Gruppo Giove. “Per le sfide che ci attendono i prossimi anni avremo bisogno di tutte le risorse possibili e per questo posso già affermare che non ci sarà alcun impatto derivante dall’acquisizione di Snaitech, anzi la continuità occupazionale sarà garantita. Non vediamo l’ora di poter accogliere i nuovi colleghi nella famiglia Snaitech”.

“Il trasferimento delle partecipazioni a Snaitech garantisce la continuità delle Società della famiglia Giove, in assenza di un ricambio generazionale, e si pone in linea con la consolidata partnership del Gruppo con Snaitech. Siamo convinti che, in un mercato sempre più competitivo, l’appartenenza ad una compagine leader nel settore e con una visione internazionale come Snaitech sia fondamentale per cogliere nuove opportunità di crescita. Per questa ragione siamo stati ben lieti di realizzare un accordo che consentirà di mettere a sistema il know-how e le competenze tecnologiche di Snaitech con la nostra expertise e capillarità sul territorio” aggiungono Nunzio e Giuseppe Giove, amministratori di Sascom s.r.l., Agenzia Ippica Luciano Giove s.r.l. e Giobet s.r.l.

