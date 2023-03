Snaitech al Milano Marketing Festival

Il Direttore Marketing Riccardo Bartola porta l’esperienza dell’industria del gioco legale all’evento annuale organizzato da Class Editori per indagare i nuovi trend del Marketing

Milano, 15 marzo 2023 – È in corso la settima edizione del Milano Marketing Festival, l’evento annuale dedicato ai nuovi trend del Marketing organizzato da Class Editori e visibile fino a giovedì 16 marzo in diretta streaming su diverse piattaforme – tra cui milanofinanza.it, la pagina LinkedIn di ItaliaOggi e Class Cnbc (Sky, canale 507).

Ha partecipato alla prima giornata di martedì 14 marzo, in qualità di relatore, Riccardo Bartola, Direttore Marketing Snaitech. Al centro del suo contributo un approfondimento sul settore del gioco legale, una riflessione sull’attitudine dell’uomo a scommettere sul futuro e, in particolare, l’approccio di Snaitech che punta sull’innovazione tecnologica e sul design per sviluppare proposte di intrattenimento che siano al tempo stesso responsabili, sicure e all’avanguardia.

«La predisposizione al gioco, connaturata nel genere umano, è da noi concessionari dello Stato fortemente regolata e controllata. Impieghiamo strumenti e adottiamo tutte le misure necessarie per prevenire ogni forma di eccesso nell’attività di gioco. - sottolinea Riccardo Bart ola: Vogliamo spezzare in due l’espressione “gioco d’azzardo” e trasmettere la visione di un gioco senza azzardo, fatto di intrattenimento e mai di eccessi.”

Bartola ha poi illustrato l’App SN4IFUN, nata dall’idea che gli sportivi condividano una lingua comune, una cultura di storie e grandi imprese. SN4IFUN mette alla prova queste conoscenze in modo divertente, ma soprattutto consente di scoprire ogni giorno qualcosa di nuovo e di giocare divertendosi.

Un’intera sezione è dedicata ai valori positivi dello Sport: è “ZeroXS”, la piattaforma di contenuti concepita per diffondere fair play e intrattenimento responsabile. Inoltre, in occasione del Mondiale di Calcio 2022, SN4IFUN si è arricchita con MET4GO4TS: un innovativo gioco basato sulle performance di giocatori reali in vere partite, attraverso la personalizzazione di un “meta-atleta”, unico in tutti i suoi dettagli, dalla skin all’abbigliamento, fino agli accessori.

Infine, per promuovere un gioco responsabile, oltre a fornire strumenti di autolimitazione Snaitech utilizza la piattaforma BetBuddy, che si avvale dell’Intelligenza Artificiale per identificare in modo predittivo i pattern comportamentali a rischio dei consumatori, le sequenze, i tempi, gli intervalli di gioco, l’andamento up and down che può avere un utente, il tempo che passa su determinate piattaforme.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Ad Hoc Communication Advisors

Pietro Cavalletti – Cell. 335 1415577; e-mail: pietro.cavalletti@ahca.it;

Sara Mastrorocco – Cell. 3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it;