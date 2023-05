Snaitech con l’Emilia-Romagna

Parte con iZilove Foundation, in agenzia e online, la raccolta fondi per la popolazione colpita dalle alluvioni

Milano, 24 maggio 2023 – Snaitech, attraverso iZilove Foundation, l’ente dedicato alle good causes, mette a disposizione la propria rete e i canali digital per una raccolta benefica a favore dell’Emilia-Romagna tramite il meccanismo della donazione “pura”. Fino al prossimo 23 giugno, infatti, sul sito www.snai.it, sull’app snaisport e nei circa 2mila punti vendita dislocati sul territorio – cliccando sul banner “Dona Ora” – sarà possibile effettuare versamenti di solidarietà senza dover scommettere sugli eventi sportivi.

Ogni euro donato attiverà automaticamente una procedura “a specchio” attraverso la quale Snaitech effettuerà una donazione di pari importo a quello versato da ogni singolo cliente. I fondi raccolti saranno devoluti all’“Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell'Emilia-Romagna”.

«In un momento d’emergenza come questo, è nostro dovere sostenere attivamente le comunità colpite dalle alluvioni – dichiara Fabio Schiavolin, amministratore delegato Snaitech. – Attraverso questa iniziativa vogliamo portare un contributo concreto a sostegno dell’Emilia-Romagna per esprimere la nostra vicinanza e solidarietà a tutte le persone che stanno vivendo momenti così difficili e traumatici. Inoltre, la nostra stessa Fondazione erogherà un ulteriore contributo per sostenere le operazioni di soccorso.»

Parteciperà alla raccolta fondi anche Snaipay, il brand del Gruppo Snaitech che offre servizi di ricarica e pagamento a valore aggiunto, offrendo la possibilità a tutti gli utenti di effettuare la propria donazione alla Protezione Civile direttamente tramite la rete di circa 7.000 punti vendita.

