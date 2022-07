Snaitech Corporate Partner di WeSportUp

L’azienda leader in Italia nel settore del gioco legale ha scelto di sostenere il primo acceleratore italiano di startup dedicate allo sport & wellness

Milano, 27 luglio 2022 – Snaitech, operatore leader nel mercato italiano del gioco, è Corporate Partner di WeSportUp, l’acceleratore dedicato a startup che sviluppano soluzioni o servizi in ambito sport e benessere, parte della Rete Nazionale Acceleratori CDP, il network presente su tutto il territorio per sostenere la crescita di giovani imprese innovative nei mercati a maggiore potenziale, e promosso da Sport e Salute SpA.

Il programma triennale dell’Acceleratore seleziona 10 startup ogni anno per un investimento iniziale e un percorso di crescita fatto di momenti di accompagnamento one-to-one e coaching, workshop di business training, masterclass con esperti e professionisti del mondo sport-tech, attività di supporto allo sviluppo di business delle startup, sessioni di lavoro con le aziende partner.

Snaitech annuncia la partnership in occasione del WeSportUp - Selection Day, in corso oggi a Roma, durante il quale saranno individuate, tra le centinaia di candidature ricevute e dopo un processo di selezione iniziato a maggio 2022, le migliori startup che avranno accesso alla fase di accelerazione. Snaitech è stata coinvolta nella selezione e avrà accesso ad esperienze e rapporti privilegiati con le realtà più meritevoli del mondo sport-tech, dalla fan experience al metaverso, management sportivo, smart venue, gaming & e-sport, ESG e sostenibilità.

La gestione operativa del programma è affidata a Startupbootcamp, primo acceleratore in Europa con 1.200 società in portafoglio e che gestisce 2 acceleratori sportstech in Australia e Qatar, cui si affianca come partner locale Wylab, l’incubatore di Chiavari pioniere nella realizzazione di programmi di incubazione, sviluppo e investimento in startup sportive e protagonista della più importante exit di una startup italiana in ambito sport-tech con Wyscout.

«Snaitech e WeSportUp condividono un terreno comune che si fonda su due pilastri: l’attenzione all’innovazione e la passione per lo sport. Con questi denominatori comuni ad unire le nostre realtà, non potevamo non supportare un’iniziativa così importante, che va nella stessa direzione perseguita dalla nostra azienda da ormai molti anni» – ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech – «Siamo felici ed onorati di essere parte di questa stimolante avventura e non vediamo l’ora di approfondire le proposte delle realtà più innovative e all’avanguardia del momento».

Il program director di WeSportUp Federico Smanio ha aggiunto: «L'ingresso di Snaitech tra i corporate partner di WeSportUp segna un passaggio fondamentale per il nostro acceleratore che è oggi appetibile anche ai top player dell'industria sport-tech. Sono convinto che il DNA innovativo di Snaitech servirà da ulteriore stimolo all'attività di scouting, in particolare verso le startup che sviluppano soluzioni per il gaming e la fan experience, ambiti con enormi potenziali di crescita sia in termini di tecnologia che di mercato».

Nazzareno Mengoni, co-fondatore di Startupbootcamp Italia e MD ha affermato: «Guidati dallo spirito di una vera e propria open innovation, inizieremo oggi ad aggregare un ecosistema di partner nazionali e internazionali – associazioni sportive, aziende, investitori, mentori ma anche altri incubatori e acceleratori – con l'ambizione di creare un hub di riferimento per l'innovazione nello sport e nel benessere. Lo sport è allenamento, lavoro, benessere, crescita economica. Nuove tecnologie e nuovi modelli di business aiuteranno il settore a trovare una nuova dimensione, industriale ed internazionale. WeSportUp rappresenta il nostro contributo, che si affianca a quello dei nostri campioni sui campi e nelle palestre».

Tra i più importanti concessionari per la gestione dei giochi autorizzati in Italia, Snaitech ha individuato nella tecnologia un motore di crescita e di creazione di valore, fondando così la propria leadership sulla capacità di innovare, anticipando o addirittura lanciando le nuove tendenze di un settore naturalmente vocato all’innovazione e ad altissimo contenuto tecnologico. Negli ultimi anni Snaitech ha potenziato la propria offerta online e si è impegnata per costruire un ponte tra gioco fisico e digitale, in ottica omnichannel experience. La continua ricerca e l’adozione delle nuove soluzioni che la tecnologia mette a disposizione sono alla base della creazione di ulteriori opportunità di tutela delle persone, di miglioramento delle performance nei sistemi di controllo, di sviluppo delle capacità produttive a vantaggio di partner e consumatori.

L’azienda, inoltre, è fortemente impegnata nella promozione dello sport in tutti i suoi aspetti, dall’evento sportivo di grande attrazione alla pratica dello sport come strumento di aggregazione, di riconoscimento sociale e di crescita individuale, contribuendo così a diffondere valori fondamentali come la passione per lo sport, la solidarietà, la partecipazione e l’inclusione.

