Snam, Luca Passa in pole come nuovo Cfo

Potrebbe arrivare dal gruppo Enel, per l'esattezza dalla controllata Endesa, il nuovo Chief Financial Officer di Snam. Secondo quanto riporta il 'Corriere', ma da Snam non arriva nessun commento, Luca Passa sarebbe in pole per andare ad occupare la posizione lasciata vuota a fine giugno dall'uscita di Alessandra Pasini: da allora l'incarico è stato coperto ad interim dal Ceo Stefano Venier. Passa, 49 anni, laureato in Economia Aziendale alla Bocconi, ha iniziato la sua carriera a Londra, lavorando anche per Lehman Brothers prima di passare a Morgan Stanley. Nel 2014 approda a Fincantieri come vice presidente, responsabile delle Investor Relations e dei progetti speciali. Nel 2015 l'ingresso in Enel seguito dall'incarico di Cfo della controllata spagnola del gruppo .