SNIPES sorprende con l'esclusiva collaborazione nel settore e-bike con Urban Drivestyle

- SNIPES e Urban Drivestyle lanciano modelli di e-bike in edizione limitata alla moda di livello base

- Con i modelli UDX e UNI MK, il retailer entra in un mercato nuovo e non convenzionale

COLONIA, Germania, 20 aprile 2022 /PRNewswire/ -- Il retailer di sneaker e streetwear SNIPES e il produttore di e-bike con sede a Berlino URBAN DRIVESTYLE annunciano una partnership e lanciano edizioni speciali dei modelli di e-bike UDX e UNI MK. Con le e-bike di aspetto urbano dal look & feel SNIPES, il retailer si avventura in un territorio precedentemente sconosciuto e quindi consolida il suo motto "più di un retailer". Ampliando la sua gamma per includere le esclusive e-bike, SNIPES avvicina la sua comunità alla mobilità sostenibile in spazi urbani senza compromettere il design.

Sia UDX che UNI MK sono sviluppati e realizzati a mano a Berlino, Niederschöneweide. Sono quindi tutti «Made in Germany». Con una sola carica, entrambi i modelli di e-bike possono coprire distanze fino a 80 chilometri con una velocità massima di 25 km/h.

"Vogliamo far parte dello stile di vita urbano della nostra comunità. E questo va oltre le sneaker e l'abbigliamento. Attraverso la collaborazione con URBAN DRIVESTYLE, ora affrontiamo per la prima volta anche le esigenze di mobilità della nostra comunità. La cooperazione è quindi un passo importante per avvicinare i gruppi target esistenti e anche nuovi allo lifestyle SNIPES e allo stesso tempo per dimostrare che stiamo diversificando ulteriormente la nostra gamma di prodotti ed entrando deliberatamente in territori che per noi non sono convenzionali", Matthias Schübbe, Direttore Marketing SNIPES.

"Ciò che ci unisce a SNIPES è soprattutto la nostra vicinanza alle comunità urbane. La partnership è quindi la soluzione ideale per noi e non vediamo l'ora di proseguire la collaborazione". Julia Emmert, Direttore Marketing URBAN DRIVESTYLE

Il modello UDX SNIPES Edition - la prima BMX motorizzata al mondo in XXL!

UDX è l'aggiornamento elettrico a sospensione completa della classica bici BMX in modalità SNIPES: pneumatici da 20 x 4 pollici, forcella di sospensione e un look distintivo rendono il modello unico. UDX è disponibile dal 18.04. a €2.290.

Il modello UNI MK SNIPES Edition

La UNI MK colpisce con il suo design vintage: il look speciale trasforma la e-bike da mezzo di trasporto a accessorio lifestyle. La sella lunga può ospitare due persone contemporaneamente. Inoltre, l'UNI MK è particolarmente adatta per il trasporto di carichi e diventa quindi una bicicletta multiuso nello spazio abitativo urbano. L'UNI MK è disponibile a partire dal 18.04. a €2.990.

Le esclusive e-bike Urban Drivestyle di SNIPES Edition sono ora disponibili nei negozi SNIPES selezionati in Europa e online all'indirizzo https://urbandrivestyle.com/pages/snipes.

Il lancio del prodotto sarà accompagnato da una campagna di social media e influencer, nonché da attività di prova in occasione di eventi e festival.

Le immagini ad alta risoluzione possono essere scaricate nel seguente link: https://we.tl/t-uas5bpW4fQ

SIAMO SNIPES!

Ispirata a hip-hop, streetball, danza e sport d'azione, l'apertura del primo SNIPES store nel 1998 ha posto le basi per un movimento che ora connette i giovani in tutto il mondo. Secondo il principio Outfitter, lo store online SNIPES e gli oltre 680 SNIPES store in Europa e negli Stati Uniti offrono sia articoli streetwear e sneaker attuali sia look classici e senza tempo di marchi come Adidas, Jordan, Karl Kani, Nike, Reebok o Vans. Le collezioni di SNIPES e le collaborazioni di successo con altri marchi streetwear, nonché i modelli esclusivi di sneaker, caratterizzano speciali punti di vendita unici nella gamma. Inoltre, SNIPES continua a essere profondamente radicata nella comunità della cultura di strada globale, lavorando a stretto contatto con personaggi chiave della scena e supportando atleti o artisti creativi di talento.

Über URBAN DRIVESTYLE:

La startup di e-mobility URBAN DRIVESTYLE, in rapida crescita, sta sviluppando soluzioni di e-mobility altamente emozionanti e ultra-funzionali dal 2016. Le biciclette combinano il massimo piacere di movimento con la massima fruibilità e flessibilità. Le unità moderne e i sistemi a batteria sono privi di emissioni e silenziosi, rendendo possibili distanze fino a 100 km senza sforzo. I veicoli di URBAN DRIVESTYLE sono costruiti a mano nello stabilimento dell'azienda a Berlino e vengono personalizzati su richiesta. L'attuale gamma di oltre 20 varianti di veicoli riflette molti dettagli: il design si basa sulle icone delle biciclette degli anni '60-'90. Le Fat Wheels sono ideali per biciclette eleganti e robuste, particolarmente stabili e progettate per un'usabilità estremamente elevata.

In qualità di membro di Leaders for Climate Action (LFCA), l'azienda si impegna a proteggere attivamente il clima e a promuovere sviluppi innovativi, senza emissioni.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1797562/E_Bike_UDX_SNIPES_Edition.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1797563/E_Bike_UNI_MK_SNIPES_Edition.jpg