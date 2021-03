Snips sceglie Tritan™ Renew per una nuova linea sostenibile di articoli casalinghi

I nuovi contenitori per alimenti e borracce conterranno il 50% di materie organiche riciclate certificate.

ROTTERDAM, Paesi Bassi, 4 marzo 2021 /PRNewswire/ -- In linea con i suoi principi di ecosostenibilità, la società italiana Snips ha creato una collaborazione con Eastman per il lancio di borracce e contenitori per alimenti realizzati con copoliestere Eastman Tritan™ Renew, un materiale resistente privo di BPA contenente il 50% di materie riciclate certificate* creato con un'innovativa tecnica di riciclaggio molecolare.

Le borracce e i contenitori per alimenti sostenibili di Snips sono oggi disponibili e vanno a sostegno delle iniziative dell'azienda in materia di ecosostenibilità. "La sostenibilità è al centro della nostra attività", afferma il titolare di Snips, Raffaele Piacenza. "Gli articoli casalinghi riutilizzabili sono una soluzione pratica che elimina i rifiuti da plastica monouso. Dobbiamo iniziare a pensare a nuove soluzioni per sfruttare i vantaggi che la plastica ci riserva, riducendo al contempo la quantità di rifiuti. Eastman è in linea con il nostro impegno a favore di sostenibilità e riciclaggio. Ora e in futuro, Snips sarà un incrollabile attore dell'economia circolare."

Tritan Renew viene realizzato con la tecnica Advanced Circular Recycling di Eastman, nota anche come riciclaggio molecolare, che degrada i rifiuti di plastica in particelle fondamentali da riutilizzare nei processi produttivi. Sostituendo le materie prime fossili tradizionali con materiali riciclati, l'azienda contribuisce al riutilizzo della plastica che finirebbe nelle discariche, negli inceneritori e nei nostri oceani. Il processo inoltre genera molte meno emissioni di gas serra rispetto ai processi produttivi che impiegano materie prime fossili.

Diversamente dai prodotti realizzati con plastica riciclata meccanicamente, i prodotti creati con Tritan Renew non scendono a compromessi sul fronte della qualità, garantendo le prestazioni richieste dai consumatori. Questo è possibile grazie al fatto che Tritan Renew dal punto di vista chimico è identico al tradizionale copoliestere Eastman Tritan™, lo standard di settore in termini di trasparenza, resistenza alla rottura e durevolezza in lavastoviglie.

La nuova linea 4 Recycle di Snips è composta da borracce e contenitori per alimenti in plastica e adotta per la prima volta Tritan Renew all'interno del mercato EMEA. "Siamo entusiasti di collaborare con Snip per l'ampliamento della sua gamma ecosostenibile", racconta Arnold van den Berg, Market Development Manager di Eastman. "Riteniamo che Tritan Renew, come soluzione per la riduzione dei rifiuti in plastica, sarà apprezzato dai clienti. Questi contenitori e borracce in plastica rappresentano tutte le 'R' del mantra ecologico che noi di Eastman abbiamo scelto di adottare: ridurre, riutilizzare, riciclare. Speriamo in un rapporto collaborativo e di lunga durata. Proprio per aumentare la disponibilità dei nostri prodotti Renew, stiamo costruendo un nuovo stabilimento di riciclaggio molecolare da plastica a plastica a Kingsport, in Tennessee. Si tratterà di uno dei più grandi stabilimenti al mondo, in grado di convertire oltre 100.000 tonnellate metriche di rifiuti in plastica per la realizzazione di nuovi materiali sostenibili."

I marchi possono informarsi su come usare Tritan Renew per il conseguimento dei loro obiettivi di sostenibilità visitando la pagina eastman.com/tritanrenew. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio molecolare e sull'economia circolare, visitare eastman.eco.

*Attraverso le sue tecnologie Advanced Circular Recycling, Eastman produce prodotti circolari certificati dall'International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) per assegnazione del bilancio di massa. L'ISCC è un sistema terzo di certificazione globale che si occupa dei requisiti di sostenibilità di tutte le materie prime e dei mercati. La gestione contabile del bilancio di massa permette di controllare il contenuto riciclato utilizzato in sistemi di produzione complessi. Quando i rifiuti in plastica vengono degradati, le molecole di base vengono inserite in un inventario virtuale che include tutto il contenuto sostenibile generato. Per produrre prodotti che contengono materiale riciclato certificato, si deve effettuare un prelievo dalla banca di credito che sia pari alle particelle fondamentali riciclate.

Informazioni su Eastman Fondata nel 1920, Eastman è una società globale di materiali speciali che produce una vasta gamma di prodotti che fanno parte della nostra quotidianità. Con lo scopo di migliorare la qualità della vita in maniera sensibile, Eastman collabora con i propri clienti per realizzare prodotti e soluzioni innovative, in nome della sicurezza e della sostenibilità. Il modello di crescita dell'azienda, improntato sull'innovazione, sfrutta piattaforme tecnologiche di altissimo livello, un profondo coinvolgimento dei clienti e lo sviluppo di applicazioni differenziate per affermarsi con maggior solidità su mercati finali attrattivi, come quello dei trasporti, dell'edilizia e della costruzione e quello dei materiali di consumo. Eastman è un'azienda globalmente inclusiva ed eterogenea, che impiega circa 14.500 persone in tutto il mondo e serve clienti in oltre 100 Paesi. La società nel 2020 ha registrato introiti pari a circa 8,5 miliardi di USD e ha la propria sede centrale a Kingsport, Tennessee, USA. Per maggiori informazioni, visita il sito www.eastman.com.

Informazioni su Snips S.r.l. Uno dei principi guida della società è quello di introdurre un piccolo miglioramento ogni giorno, creando un vantaggio che si moltiplica nel tempo, migliorando la vita delle persone. La costante attenzione ai dettagli di design, così come la tendenza verso prodotti durevoli ed estremamente funzionali, dettano una continua ricerca di nuovi materiali e procedimenti. Snip sogna, progetta e produce i propri prodotti in Italia per ottenere la massima qualità sotto ogni aspetto del prodotto e in qualsiasi fase della produzione: creatività, innovazione, tecnologia, valore estetico... il tutto realizzato in Italia al 100%. Tutta la produzione, l'assemblaggio e l'imballaggio avvengono in Italia. Ogni spedizione parte dallo stabilimento di Ossago Lodigiano per ridurre al minimo la movimentazione delle merci, garantendo una riduzione dell'impatto ambientale su tutta la supply chain.

Gli stabilimenti produttivi impiegano sistemi a consumo energetico ridotto. Ogni fase di lavorazione e spedizione viene supervisionata dal Reparto qualità La sede centrale si trova a Ossago Lodigiano, in Italia. Per maggiori informazioni, visitare www.snips.it.

