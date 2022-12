Sobea, la linea cosmetica di Federica Nargi che esalta la bellezza naturale

Milano 13/12/2022, Sobea è il nuovo brand di make-up di Federica Nargi, pensato per tutte le donne che credono nella bellezza naturale e che desiderano mettere in risalto la propria essenza più autentica

Sobea nasce dopo un anno di intenso lavoro, durante il quale Federica Nargi e il suo team hanno investito ingenti risorse in ricerca, innovazione e sviluppo. Ispirato al nome delle figlie Sofia e Beatrice, il brand propone trucchi viso, occhi e labbra studiati per esaltare la bellezza naturale, autentica e genuina.

Un progetto dedicato a tutte le donne

La perfezione non esiste, questa è la consapevolezza da cui Federica Nargi è partita per creare il suo brand, incentrato sull’idea che il make-up non debba mascherare la naturale bellezza e l’unicità del volto ma sublimarle e metterle in risalto.

Tutti i prodotti di Federica Nargi abbracciano questa filosofia e sono studiati per adattarsi ad ogni tipo di incarnato ed esaltare la bellezza di ognuno.

Trucchi viso, occhi e labbra easy to use

La collaborazione con esperti del settore ha permesso a Federica e al suo team di formulare prodotti make-up di qualità, performanti, realizzati con ingredienti ricercati . Ogni formula possiede proprietà preziose per il benessere della pelle e tutte le aziende collaboratrici operano nel rispetto dell’ambiente.

Il catalogo ospita quattro prodotti. Federica ha scelto di puntare sull’essenziale perché certa che basti davvero poco per esaltare l’incarnato e creare un make-up perfetto sia da giorno che da sera. Il punto di forza dei trucchi viso, occhi e labbra di Sobea è la palette di colori: le nuance sono ispirate ai toni della terra e della natura e, per questo, perfette per tutti i tipi di carnagione, nonché ideali per creare un make-up naturale.

I valori in cui Federica crede e che desidera trasmettere all’esterno, sia alle donne che la seguono sia a chi ancora non la conosce, sono racchiusi nella palette UNICA. Questa può essere utilizzata per creare un make-up completo e mettere in risalto diverse aree del viso. Le polveri, mixate tra loro, assicurano un risultato d'effetto. Il mascara ICONICO è un alleato prezioso per volumizzare le ciglia e renderle più lunghe, folte e forti. Il rossetto INFINITO, nella sua incredibile finitura opaca, è perfetto per un make-up labbra delicato, mentre la matita MAGICA è l’ideale per delineare il contorno delle labbra, senza però alterarne la forma.

DATI DI CONTATTO

Sobeacosmetics.com

NARMAT Srl

Via Monte Rosa, 61

20149 Milano

info@sobeacosmetics.com

P. IVA 12452620961