Société Générale lancia il token ancorato all’euro

Arrivano notizie importanti per gli investitori europei. Ad annunciarle è la divisione cripto della banca francese Société Générale, SG Forge, che ha recentemente annunciato il lancio di EUR CoinVertible (EURCV), la nuova stablecoin ancorata al valore dell’euro. Il token, una prima assoluta per i mercati digitali del Vecchio Continente, farà riferimento alla blockchain della rete Ethereum, leader globale del settore e famosa per i suoi elevati standard di sicurezza. EURCV potrà inoltre essere impiegata per attività di finanziamento.