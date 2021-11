'Socio Garante e Comitato Esg', una nuova visione di Studio legale

AndPartners Tax and Law Firm, studio legale e tributario premiato nell’ambito dei Sustainability Awards 2021 di Legalcommunity, svela al pubblico la sua innovativa concezione di governance. Pietro Bracco, che ha dato un grande contributo al festival economia civile su etica e fisco, Daniela Delfrate, Paola Desideri Zanardelli, Luca Di Nunzio, Nicola Lucariello, Ottavia Orlandoni, Marco Paganuzzi e Luca Romanelli, soci dello Studio, hanno annunciato nei giorni scorsi - tramite il sito internet e profilo LinkedIn dello Studio - di aver adottato uno Statuto sociale innovativo: oltre ad aver esplicitato i principi etici a cui si ispira lo stesso tramite la pubblicazione del suo Codice Etico, negli organi di governance sono stati introdotti il cd. “Socio Garante” (o “Mentor Partner”) e il “Comitato ESG” (Comitato Environmental Social Governance)..

Lo Studio non ha seguito l’impostazione classica di governance con la nomina al vertice di un cd. “Managing Partner”. Primo in Italia, si è dotato invece di un “Socio Garante”, dando la massima importanza ai rapporti umani nello Studio. Il suo ruolo, infatti, richiama e sviluppa la figura del mentore: nell’Odissea di Omero, Mentore era l’amico di Ulisse al quale affidò suo figlio Telemaco per consigliarlo e proteggerlo. Il primo mandato come Socio Garante è stato affidato, con consenso unanime dei soci, a Paola Desideri Zanardelli, avvocato e socia dello Studio, che sarà chiamata ad intervenire in relazione ai rapporti interpersonali, occupandosi di mantenere relazioni equilibrate, per garantire un ambiente sereno, sia all’interno, sia all’esterno dello Studio, e il benessere generale sul luogo di lavoro.

Alla base della mission portata avanti dalla figura del “Socio Garante”, vi è l’idea che un ambiente lavorativo stimolante, dinamico, collaborativo ma anche sanamente competitivo nasca dalla ottimizzazione dei rapporti tra le persone che vi lavorano. Il secondo organo sociale che è stato istituito dallo Studio, in linea con le best practice del mondo legale e sempre con un focus agli aspetti sociali e di sostenibilità, è il “Comitato ESG”. Esso è composto da 5 membri (di cui 2 persone esterne allo Studio e 3 persone individuate tra i componenti dello Studio). L’Assemblea ha nominato, tra i membri interni,: Ottavia Orlandoni, commercialista e socia dello Studio, Giulia Cristini, avvocato e professionista dello studio, Anna Maria Ottimo, Executive Assistant Litigation.

Tra i membri esterni, ha nominato: Gaia Melloni, Professoressa presso l’Università di Losanna in materia di corporate sustainability(https://hecnet.unil.ch/hec/recherche/fiche?pnom=gmelloni&dyn_lang=fr) e Alice Pasquini, in arte Alicè (https://www.alicepasquini.com/it/). Alicè è un’artista contemporanea le cui opere sono esposte sulle superfici urbane, nelle gallerie e nei musei di centinaia di città in tutto il mondo. La sua ricerca varia dalla narrazione della vitalità femminile, lontana dallo stereotipo donna-oggetto, alle installazioni con l’uso di materiali inconsueti.

La scelta di includere un’artista nel Comitato ESG deriva dalla ferma volontà dello Studio di impostare la propria attività con una forma mentis innovativa che abbia anche il coraggio di uscire dai confini del mondo legale e delle imprese per affrontare a tutto tondo il rapporto con i professionisti, dipenti e gli stakeholder. Grazie alle competenze trasversali dei suoi membri, il Comitato ESG si occuperà di valutare, anche raccogliendo segnalazioni esterne, la conformità dell’operato dello Studio e dei suoi componenti ai principi elencati nelle cd. “parole chiave”: Sustainability, Networking, Innovation, Growth, Commitment ed ESG. Compito del Comitato ESG sarà, pertanto, anche quello di portare suggerimenti e proposte per migliorare il modo con cui svolge la propria attività.

AndPartners si propone quindi di porre la massima attenzione, da un lato, alla cura dei rapporti interni e alla valorizzazione di ciascun componente dello Studio, all’adozione di soluzioni che siano rispettose dell’ambiente e alla creazione di momenti ed attività socialmente utili, dall’altro, al sostenimento della propensione dei clienti ai criteri Esg. Lo Studio, che già aveva attirato l’attenzione per modalità di comunicazione moderne, ha tradotto in concreto i principi che lo avevano ispirato fin dalla sua creazione e che erano stati resi noti tramite le cd “parole chiave”. Ora non resta che augurare buon lavoro a “AndPartners”.