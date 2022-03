Sofidel4Talent, un corso per professionisti delle foreste con Wwf

Per celebrare la ricorrenza dei 15 anni di partnership, Wwf Italia e Sofidel, gruppo cartario attivo nella produzione di carta per uso igienico e domestico, noto in particolare in Italia e in Europa per il brand Regina, presentano un calendario di iniziative per il 2022. Fra queste, 'Sofidel4Talent', un corso di formazione dedicato alla corretta gestione forestale, e la partecipazione alla campagna Wwf 'ReNature Italy' per tutelare e rigenerare il capitale naturale italiano.

La prima iniziativa partita in questi giorni, realizzata con il supporto di Koinètica e con il patrocinio di Rus (Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile), vede Sofidel e Wwf Italia impegnati insieme per contribuire a formare futuri professionisti delle nostre foreste con 'Sofidel4Talent”, un corso di formazione applicata in conservazione e gestione forestale ad accesso gratuito, che si svolgerà alla fine di maggio. Il bando di selezione, rivolto a 15 giovani laureandi e neolaureati in discipline scientifiche, è aperto fino al 15 aprile 2022.

“Per permettere alle giovani generazioni di custodire il patrimonio naturale che ci circonda, è essenziale far comprendere come questo può essere conservato e gestito al meglio - dice Marco Galaverni, direttore Programma e Oasi del Wwf Italia - Siamo quindi orgogliosi di concretizzare questa possibilità con tre giorni di formazione gratuiti, dinamici ed estremamente coinvolgenti destinati a studenti o neolaureati che hanno a cuore il futuro del Pianeta, in un contesto unico come quello del Museo della Biodiversità di Monticiano”.

Elena Faccio, Creative, Communication and Csr Director di Sofidel, da parte sua, aggiunge: “Crediamo nella sostenibilità quale leva strategica di sviluppo responsabile e lavoriamo ormai da 15 anni fianco a fianco con Wwf. Una collaborazione storica e di primaria importanza, che ha aiutato l’azienda a crescere in modo responsabile e a promuovere la cultura della sostenibilità. Siamo convinti che i giovani siano la nostra carta migliore per preservare il Pianeta e siamo contenti di dare il nostro contributo per un progetto di formazione qualificante e utile per le sfide che ci aspettano negli anni a venire”.

A ridosso dell’estate, sarà poi la volta della partecipazione alla campagna Wwf 'ReNature Italy', un progetto nato con l’obiettivo di invertire la curva della perdita di biodiversità in Italia e favorire la coesistenza tra uomo e natura. A settembre, il lancio della nuova edizione di 'Mi Curo di Te. Con la Scuola per l’Agenda 2030', il programma di educazione ambientale per la scuola italiana che, per l’anno scolastico 2022/2023, sarà dedicato al tema Acqua.