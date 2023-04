Software In: i migliori software gestionali integrati per professionisti e PMI

Palermo, 06/04/2023. Software In srl è l’ azienda palermitana che dal 2002 si occupa di gestire le attività amministrative, organizzative e di controllo degli Studi Professionali e delle PMI, in modo integrato. L’ azienda mette a disposizione servizi e consulenza informatica di alta professionalità e competenza, attraverso software gestionali, anche personalizzati, e soluzioni ad elevato contenuto tecnologico.

Come dichiarano i Soci responsabili M. Morana, G. Lo Biundo, M. Buson, I. Stellino e G. Colletti, Software In nasce dall’iniziativa di quattro professionisti esperti nel settore, divenendo con il tempo l’ azienda strutturata di oggi. “Grazie alla partnership con la Sistemi S.p.A. di Torino, azienda leader nella produzione di software gestionale per aziende, consulenti fiscali e del lavoro, ci sono state aperte importanti prospettive di crescita, che ci hanno permesso di commercializzare gli applicativi e di garantire un servizio di assistenza integrata.

Da lì, abbiamo acquisito nuova clientela e siamo cresciuti assumendo personale qualificato nel campo del networking e della programmazione. Oggi abbiamo due uffici, uno a Palermo e uno a Alcamo, e il nostro team è composto da 24 persone, 13 delle quali sono tecnici qualificati ed esperti in materia, pronti a fornire soluzioni pratiche ai problemi. Commercializzare software di qualità, certamente, non basta, il nostro obiettivo è fornire assistenza certificata!”

La collaborazione con Sistemi, attiva dal 2002, in particolare, è molto proficua. E’ l’azienda stessa a produrre il software, affidandosi ad una rete di distribuzione composta da 110 aziende Partner in tutta Italia per vendita e assistenza tecnica. Software In non solo è distributore e partner della casa madre, ma si fregia anche del logo ‘Sistemi/Palermo’.

“Siamo un’ azienda ben strutturata, con presenza principalmente a livello locale, assistiamo oltre 600 clienti nelle province di Palermo e Trapani, e crediamo che la vicinanza ai nostri clienti sia un valore aggiunto. I nostri servizi accompagnano il cliente in tutti i momenti: dalla scelta della soluzione più adeguata, alla formazione delle risorse, all’assistenza operativa e di sviluppo.”

“Forniamo servizi e prodotti innovativi. Studiamo, sviluppiamo, implementiamo, per la PMI, soluzioni moderne: dai software gestionali per piccole aziende ai gestionali ERP per medie aziende, a quelli dedicati ai servizi contabili, fiscali e digitali e per l’ amministrazione delle risorse umane. Per quanto riguarda la produzione, poi, sviluppiamo programmi che fungano da interfaccia e da interlocutore fra le “macchine” e l’ applicativo gestionale: la cosiddetta Industria 4.0.”

Al riguardo, una novità recente: i nostri programmatori hanno sviluppato e messo in commercio da pochi anni, il programma Maga Web, connettore tra il software gestionale e l’e-commerce, sviluppato su piattaforma Prestashop.

Il punto di forza aziendale? Sicuramente, l’ assistenza tecnica qualificata. Un servizio efficiente offerto da 13 assistenti software qualificati che dispongono di un’approfondita conoscenza sia del software sia della materia oggetto di assistenza.

E poi, c’è la garanzia e l’ efficacia del marchio. Forti di una struttura interna estremamente efficiente, “la Sistemi mette a disposizione una gamma completa di prodotti gestionali a cui si aggiunge un’ estrema puntualità nel rilascio dei necessari aggiornamenti. Insomma, la qualità è di casa!”

Non solo software terzi! “In base alle esigenze del cliente possiamo offrire anche un servizio di creazione di programmi personalizzati grazie ai nostri programmatori altamente qualificati, che implementano i software aziendali, con funzioni ad hoc e su misura per assolvere le necessità customizzate.”

Ma c’è di più. Oltre ai software, l’azienda si occupa della fornitura di hardware, di sistemi operativi e strumenti di office automation. “Tra i nostri servizi rientra anche il Cloud Computing, un’infrastruttura server on line che permette alle aziende di accedere al software da qualsiasi luogo, offrendo flessibilità e sicurezza informatica.”

Inoltre ci avvaliamo della soluzione progettata da N-Able® che consente il monitoraggio e la gestione da remoto per garantire protezione per server, client, reti, ambienti virtuali e dispositivi mobili, oltre al servizio di back-up in cloud e di antivirus. Infatti dotando i dispositivi di un Agent, è possibile monitorare il sistema informatico e svolgere attività automatiche capaci di mantenere una costante messa a punto del sistema. Lo stesso Agent effettua il Back-up giornaliero dei dati sui server di N-Able®, inviando al cliente un report giornaliero via email con l’esito del salvataggio.

Insomma, forniamo un’assistenza completa su tutta l’infrastruttura informatica!”

