Sojern amplia il team dirigenziale con nuove assunzioni strategiche

SAN FRANCISCO, 2 febbraio 2023 /PRNewswire/ -- Sojern, la principale piattaforma di marketing digitale creata per i viaggi, ha annunciato oggi l'espansione del proprio team dirigenziale con nuove assunzioni strategiche. I nuovi assunti arrivano in un momento in cui molte aziende tecnologiche devono affrontare sfide nel mercato. Durante questo periodo di recupero del settore dei viaggi, l'attività di Sojern aiuta i nomi di questa industria che soddisfano la domanda del mercato, concentrandosi su settori verticali specifici come hotel e destinazioni, investendo nel contempo in tecnologia e persone. I nuovi assunti includono: Preeya Patel, vice presidente, settore persone, e Stephen Fitzgerald, vice presidente, settore hotel per l'America del Nord.

«A Sojern continuiamo a investire nella nostra risorsa più grande, ossia le persone, e sono entusiasta di dare il benvenuto ai nostri nuovi assunti e alla loro esperienza», ha dichiarato Mark Rabe, AD. «Abbiamo dipendenti che sono con noi sin dal primo giorno, il che conferma la nostra cultura aziendale. Siamo orgogliosi di poter affermare che, a pari passo della continua crescita come azienda, c'è un costante investimento in quella del nostro team. Questi neoassunti riflettono alcune delle aree in cui stiamo investendo nel 2023 e oltre: persone, tecnologia, hotel e destinazioni».

Contesto dei nuovi assunti senior:

Lo scorso anno Sojern ha festeggiato 15 anni dedicati al settore dei viaggi. In risposta al panorama digitale in continua evoluzione, Sojern ha sviluppato la propria piattaforma di travel marketing. Grazie alla mentalità orientata alla crescita di Sojern, i nuovi assunti continueranno a sostenere un team globale in sviluppo come piattaforma di travel marketing n° 1.

L'azienda è inoltre orgogliosa di rispettare i propri cinque valori fondamentali, tra cui "abbracciare l'inclusività" e "vincere come squadra". Il suo comitato DEI continua a concentrarsi sul raggiungimento dell'obiettivo di costruire una Sojern più diversificata, equa e inclusiva. Per ulteriori informazioni su Sojern e su come entrare a far parte del nostro team globale, si veda https://www.sojern.com/careers.

Informazioni su Sojern

Sojern è la principale piattaforma di marketing digitale creata per gli operatori di travel marketing. Basata su intelligenza artificiale e i dati sulle intenzioni dei viaggiatori, Sojern offre soluzioni di marketing multicanale per promuovere la domanda diretta. Oltre 10.000 hotel, attrazioni, enti turistici e operatori di travel marketing si affidano a Sojern ogni anno per coinvolgere e convertire viaggiatori in tutto il mondo.

