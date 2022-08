Solana, mega furto da 5 milioni di dollari

Almeno 8000 wallet sono risultati vittime dell'ultimo attacco multimilionario contro Solana. I fondi sottratti soprattutto a utenti di wallet mobili collegati a Internet come Phantom, Slope e Trust Wallet. L'attacco ha fruttato almeno 5 milioni di dollari in tocken basati su Solana: l'hacker ha ottenuto la capacità di firmare transazioni per conto degli ignari utenti, probabilmente compromettendo un servizio di terze parti considerato affidabile. Si riaccende così il dibattito sulla sicurezza dei cosiddetti hot wallet, che rimangono sempre connessi a Internet, rispetto ai cold wallet, unità Usb che per firmare le transazioni devono essere collegate a un computer.