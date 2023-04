Soldati Ucraina decapitati, Zelensky: "Non perdoneremo" - Video

"Questo non è un incidente, non è un episodio isolato"

''Non dimenticheremo nulla. Né perdoneremo gli assassini''. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky commentando, in un videomessaggio diffuso attraverso Twitter, i due filmati che circolano sui social e che documentano la decapitazione di soldati di Kiev dalle forze armate della Russia. ''Questo video, l'esecuzione di un prigioniero ucraino. Questo è un video che dimostra la Russia così com'è. Che tipo di persone sono'', ha aggiunto Zelensky.

''Questo non è un incidente, non è un episodio isolato. Era così già prima. E' stato così a Bucha. Migliaia di volte. Tutti devono reagire. Ogni leader'', ha esortato il presidente ucraino. Perché ''è necessario agire ora'' e ''nessuno capirà se i leader non reagiranno''. Ai russi, Zelensky ha detto i''non aspettatevi che venga dimenticato. Il tempo passerà, ma non dimenticheremo nulla. Né perdoneremo gli assassini. Ci sarà responsabilità legale per tutto. La sconfitta del terrore è necessaria''.