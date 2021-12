Soldi e prestiti: limiti e regole per non compiere un illecito

Prestare i soldi ad amici e parenti è legale. Certo il limite deve essere il tasso di interesse, se c'è, che deve essere nel range fissato dal ministero dell'Economia, come scrive 'La Legge per Tutti'. L'altro interrogativo è 'c'è una cifra limite?'. In realtà no, volendo e, soprattutto, potendo si potrebbe anche prestare un milione di euro. Esistono comunque dei limiti. "Se la somma erogata viene versata in contanti, questa non può superare la soglia di tracciabilità, prevista dall’attuale normativa - scrive la Legge per tutti - . Dal 1° gennaio 2022, tale limite è pari a 999,99 euro; da 1.000 euro in su bisogna usare bonifici bancari, assegni o altri strumenti tracciabili".

Il secondo limite riguarda gli interessi. Se il prestito è gratuito non c'è problema, altrimenti, come già anticipato, gli interessi non devono essere troppo elevati perché si rischia di incorrere nel reato di usura. "La soglia degli interessi definibile “legale” è determinata periodicamente con decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze a cui quindi bisogna fare riferimento" si legge sulla Legge per Tutti. Non è necessaria, inoltre, la forma scritta. I soldi si devono ridare anche se non è stato firmato alcun pezzo di carta anche se, ovviamente, un contratto scritto garantisce di più chi presta il denaro sui tempi in cui il capitale verrà restituito.