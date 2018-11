Acquisti con carta e smartphone, l'app ti premia

La presentazione della nuova App Apple Pay

Dai biglietti per il cinema ai buoni regalo Amazon, passando per gli smartwatch Apple e Samsung, le Gift Card Mondadori e gli abbonamenti RCS a settimanali digitali e a quotidiani come il Corriere della Sera e la Gazzetta dello Sport. Sono solo alcuni dei 120.000 premi messi in palio dalla terza edizione di ioVINCO, il concorso 'instant win' in esclusiva sulla nuova App Nexi Pay, scaricabile gratuitamente dagli store (iOS e Android) e a cui si possono registrare i titolari di una carta Nexi. Il valore totale dei premi ammonta a oltre 1,2 milioni di euro.

Come partecipare

Partecipare è molto semplice: fino al 31 gennaio 2019, per le spese superiori ai 2 euro effettuate pagando con la carta di credito o lo smartphone, si riceve una surprise box ioVINCO con la possibilità vincere uno dei premi in palio. I clienti iscritti alla App Nexi Pay riceveranno la surprise box direttamente sulla app. Sarà sufficiente accedere alla app, entrare nella sezione ioSi e aprire la box con un click per verificare, in tempo reale, l’eventuale vincita di uno degli oltre 1.000 premi messi in palio ogni giorno. Ogni surprise box ha validità fino alla fine del concorso (31 gennaio 2019). Oltre 4 milioni di clienti delle Banche Partner di Nexi potranno partecipare semplicemente scaricando l’App Nexi Pay. Il concorso è attivo fino al 31 gennaio 2019 per le carte di credito individuali e per le carte HCE (Host Card Emulation, l’architettura aperta su cui è possibile sviluppare soluzioni applicative che emulano una carta di pagamento, senza la necessità di ricorrere ad un Secure Element installato sul telefonino, che viene sostituito da un server remoto) e Equens. Inoltre, per ogni transazione fatta con le carte HCE si ha diritto a una surprise box extra.

Oltre alle surprise box generate grazie alle transazioni effettuate, si può accumulare una surprise box extra attraverso pagamenti via mobile (effettuati in negozio in modalità contactless utilizzando lo smartphone abilitato, con inclusione dei pagamenti Apple Pay e Samsung Pay) e condivisione della vincita sui social network.

I premi

Ed ecco l'elenco di tutti i premi disponibili:

-30.000 biglietti cinema intero, del valore di 7,50 euro l'uno

-12.000 Buoni Regalo Amazon (5 euro l'uno)

-12.000 Gift Card Mondadori (5 euro l'una)

-8.000 Gift Card Mondadori (10 euro l'una)

-12.500 abbonamenti RCS settimanali digitali al quotidiano Corriere della Sera (7,99 euro l'uno)

-12.500 abbonamenti RCS settimanali digitali al quotidiano Gazzetta dello Sport (7,99 euro l'uno)

-15.000 abbonamenti mensili per un corso di lingua Babbel (9,95 l'uno)

-10.000 Voucher Now TV da un mese per serie TV (9,99 l'uno)

-15.000 abbonamenti settimanali in palestra Fitprime (20 euro l'uno)

-50 Smartwatch Samsung Gear Sport black (340 euro l'uno)

-50 Smartwatch Apple Watch 3 42mm black (400 euro l'uno)