Ftl Moda lancia prima Capsule Collection 'Commune Bonum'

Dopo 12 anni dedicati all'attività di produttore, pubblicista e showroom per l'alta industria della moda in tutto il mondo, Ftl Moda si presenta ora come designer e lancia la sua prima Capsule collection, 'Commune Bonum'. Una collezione limitata, dunque, che - dopo il debutto al Nyfw - sarà protagonista di una presentazione in Italia, a Parma, domenica prossima, nel suggestivo e insolito allestimento di un campo di addestramento per cani. Lo show sarà un tributo alla multipremiata allevatrice e addestratrice di pastore tedesco, Antonella Niccolini, recentemente scomparsa dopo una lunga battaglia contro il cancro.

"Io e mia sorella - afferma Ilaria Niccolini, titolare italo-americana e fondatrice di Ftl Moda e Commune Bonum - veniamo da una famiglia di menti creative, di veri imprenditori. I suoi grandi traguardi, sotto il marchio Turboland, così come i suoi immensi sacrifici hanno colpito le menti dei più autorevoli professionisti nel mondo dell'addestramento cani in tutta Europa, ma anche le migliaia di amanti di cani che dedicano il loro tempo e la loro passione a questa razza. E' stata un modello per almeno due generazioni di appassionati di cani e ha oltrepassato le barriere di un mondo che era ampiamente riservato agli uomini fino a 20 anni fa".

"Perderla per un cancro orribile - sottolinea - mi ha spezzato il cuore, ma mi ha anche motivata, come credibile e riconosciuto produttore in un'industria apparentemente lontana dal mondo di Antonella, per unire le forze con la mia famiglia e continuare a dimostrare che le arti e la cultura possono essere alleate, indipendentemente dalle circostanze specifiche".

Commune Bonum verrà distribuita in tutto il mondo attraverso il dipartimento vendite e business development di Ftl Moda a New York ma sarà anche disponibile nel suo sito web per l'acquisto diretto online da parte dei clienti. La strategia di marketing alle spalle di questo lancio include forti contributi editoriali, video clips e brevi documentari diffusi attraverso siti e piattaforme digitali, realtà virtuale e nuove tecniche di comunicazione digitale, su cui il produttore americano è al lavoro con media di alto profilo del calibro di Numero Russia, il gruppo Acmg e Microsoft. L'azione porterà avanti l'attività di Ftl Moda contro gli stereotipi nell'industria della moda, per affermare un diverso approccio, inclusivo e socialmente responsabile.

Commune Bonum è stata concepita per rispondere alle esigenze delle donne lavoratrici di oggi (e anche degli uomini, dato che la linea uomo è in arrivo), con un'ispirazione cosmopolita dello streetwear, che restituisce un approccio pragmatico quanto chic alla moda. Prodotta esclusivamente con tessuti made in Italy, la capsule è realizzata in Europa e offre dettagli pregiati di stile e produzione che la rendono innovativa, versatile e perfetta per un look che si completa con la firma Skechers. L'iconico produttore americano di sneakers, infatti, ha unito le forze con Ftl Moda per lanciare Commune Bonum al Nyfw e per l'immagine globale.

“Abbiamo ricevuto un supporto entusiastico e molto emozionale, ad essere onesti, da Skechers: questo ci ha permesso di costruire e completare il look con le loro calzature e il risultato è stato fantastico", commenta Elio Nogueira, fotografo di moda di fama mondiale e direttore creativo di Ftl Moda. Già apparsa in alcune pubblicazioni di profilo internazionale (tra cui il prossimo Numero Russia e L’Officiel Germany), Commune Bonum e il suo tributo ad Antonella Niccolini promette, quindi, di incantare l'industria di settore, come già avvenuto con alcune boutiques negli Stati Uniti.