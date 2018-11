Pirelli Scorpion winter vincitore nei test

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Vincitore della comparativa invernale di Auto Bild Allrad, qualificato come “Best performer” nelle categorie wet handling, dry braking e rolling resistance; “altamente raccomandato”, per essersi messo in risalto nelle prestazioni dry braking, snow handling e wet handling, per la rivista tedesca Off Road; mentre Auto Zeitung lo segnala in particolare per le capacità “su neve e strada asciutta”. Il Pirelli Scorpion Winter fa il pieno di premi nelle comparative delle riviste tedesche che l’hanno provato nella misura 235/60 R18, su Audi Q5 e Volvo XC60.

Il Pirelli Scorpion Winter , lanciato nel 2012, aveva sin da subito ricevuto la promozione a pieni voti da TÜV SÜD, dopo averlo testato, riconoscendolo best in class nelle prestazioni su neve: frenata, trazione e guida. Oggi, a distanza di 6 inverni dal lancio, Scorpion Winter si conferma leader della categoria. È stato progettato per dare sicurezza e prestazioni ai moderni SUV e CUV, in particolare di fascia premium, con un’attenzione particolare per la frenata in discesa su fondi a bassa aderenza e per le performance in curva dove consente il massimo controllo delle prestazioni delle vetture.

Sempre più spesso, infatti, anche le auto “a guida alta” offrono valori di potenza e coppia elevati, quindi richiedono le massime trazione e aderenza possibili. Scorpion Winter, inoltre, è disponibile con le principali specialties Pirelli: PNCS, che consente di abbattere il rumore di rotolamento trasmesso all’interno dell’abitacolo, Run Flat, che permette di viaggiare anche dopo una foratura per raggiungere il gommista più vicino, e Seal Inside, la tecnologia che auto-ripara il pneumatico.

La qualità di Pirelli Scorpion Winter è certificata dalle stesse case automobilistiche che lo hanno scelto in primo equipaggiamento e omologato sulle vetture in gamma: fra queste, Alfa Romeo, Audi, Bentley, Bmw, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Volvo e Volkswagen. In totale, Scorpion Winter ha già fatto registrare ben 131 omologazioni di cui 110 marcate (con il simbolo del car maker sul fianco) su 46 diversi modelli di auto. La gamma disponibile – fra i 16 e i 22 pollici - copre l’85% del mercato e il 90% delle misure oltre i 18” dove Pirelli è focalizzata.

Inoltre, a conferma dell’attualità delle sue caratteristiche, ha conquistato omologazioni su nuovi veicoli elettrici ma non mancano anche i SUV nelle versioni più sportive del mercato, come Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio e Lamborghini Urus. Numeri che confermano lo Scorpion Winter come leader dell’inverno nel segmento.

Scorpion Winter fa parte della famiglia Scorpion, nata specificatamente per le vetture più amate dal mercato, SUV e crossover. La versione Winter, in particolare, è stata sin da subito progettata per integrarsi al meglio con i sistemi elettronici di assistenza alla guida, come controllo di trazione e ABS.