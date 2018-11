Rc auto, stop patente per evasori

(Fotogramma)

Multa raddoppiata per gli evasori seriali della Rc auto. Non solo. Gli automobilisti che vengono beccati a viaggiare senza la copertura assicurativa per la seconda volta dovranno rinunciare al veicolo per 45 giorni e a guidare per 60 giorni. La proposta è contenuta in un emendamento della Lega al decreto legge fiscale, presentato in commissione Finanze al Senato, a prima firma di Enrico Montani.

Stangata in arrivo anche per le multe che potrebbero raddoppiare. Attualmente la sanzione è fissata infatti da un minimo di 840 euro a un massimo di 3.393 quindi, con l'introduzione della misura invece passerebbe da un minimo di 1.680 euro a un massimo di 6.786 euro. Insomma gli automobilisti recidivi, oltre al fermo amministrativo del veicolo e alla sospensione per due mesi della patente, potrebbero arrivare a dover pagare quasi 7mila euro di multa.