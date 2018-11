Stop al bonus bebè

(Xinhua)

Bonus bebè senza proroga scomparirà. "Il precedente governo l'aveva prevista come misura a termine, destinata a cessare alla fine di quest'anno" spiega il ministro per la Famiglia e le Disabilità Lorenzo Fontana, aggiungendo che "è in predisposizione", però, "un emendamento governativo".

"La misura - spiega il ministro leghista - ha richiesto una più attenta verifica sulla sua operatività ed efficacia, all'esito della quale si è deciso di presentare, sin dalla Camera, un emendamento governativo che miri a tenere conto e a superare talune inefficienze che erano emerse nella precedente versione".

"Il governo dei parolai stoppa anche il bonus bebè" attacca su Twitter Maurizio Martina. "In un Paese, dove la natalità è una vera emergenza, noi daremo battaglia per riconfermarlo #ladridifuturo".