Demaria: "Su Monte Carlo Yachts illegittime mosse Beneteau"

(Fotogramma)

Si è tenuto sabato 10 novembre un Cda convocato dalla presidente di Monte Carlo Yachts S.p.A, Carla Demaria, che guida anche Ucina Confindustria Nautica, per "informare gli organi sociali del comportamento contrario agli interessi" dell'azienda "tenuto dalla Capogruppo, la società francese Beneteau S.a.". Lo comunica la stessa Demaria, "per trasparenza nei confronti dell’industria e della filiera italiana" spiegando come "tale convocazione si è resa necessaria a seguito di precisi rilievi mossi dalla presidente sull’operato della Capogruppo, che abusando dei propri poteri di maggioranza" su Monte Carlo Yachts, ha posto in essere atti volti consapevolmente a deprimere il valore" della controllata.

In particolare - si ricorda in una nota - Carla Demaria ha denunciato in più occasioni "tali comportamenti di Beneteau che ritiene illeciti". Prima si è rivolta a Annette Roux, socia di maggioranza e membro del Consiglio di Sorveglianza di Beneteau, e Yves Lyon-Caen, al presidente del Consiglio di sorveglianza, Yves Lyon-Caen e più recentemente con lettere del 24 ottobre e 29 ottobre, a tutti i componenti degli organi sociali di Beneteau SA, senza mai ricevere risposta.

Tuttavia anche nel Cda di sabato 10 "i rappresentanti della Capogruppo Beneteau SA, tra cui il presidente del Consiglio di Sorveglianza Yves Lyon-Caen, non hanno fornito adeguata risposta ed anzi hanno reagito ritorsivamente contro la presidente di Monte Carlo Yachts S.p.A, la quale si è vista revocare le deleghe operative e di presidente". Carla Demaria - conclude la nota - "ha immediatamente contestato tale atto e si è riservata di agire nell’interesse sia della società italiana Monte Carlo Yachts, di cui è socia di minoranza, sia dei lavoratori di Monte Carlo Yachts e dei terzi creditori, sia per la tutela della propria professionalità e reputazione".