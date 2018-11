Bper lancia il Bank Friday

Bper Banca strizza l'occhio al mondo del commercio e delle offerte limitate nel tempo, forte dei buoni risultati ottenuti l’anno scorso con la prima iniziativa Black Friday in banca. Così, per i prodotti bancari, l’istituto ha scelto di andare oltre la singola giornata creando un Bank Friday, valido dal 12 al 26 novembre: due settimane di offerte ai clienti su alcuni prodotti e servizi. Sono numerosi i vantaggi esclusivi, che vanno dai prestiti personali con tassi speciali alla polizza danni con sconto, fino ai Buoni Regalo Amazon.it acquistati attraverso l’Internet Banking.

Importato in Italia dal colosso Apple nel 2011, il Black Friday, che viene tradotto come 'venerdì nero', è una tradizione americana ispirata al periodo in cui, negli anni Sessanta, i negozi americani proponevano una serie di allettanti sconti ai clienti per portarsi avanti con gli acquisti di Natale. Oggi è un evento che ha preso piede in tutta Europa, Italia compresa.