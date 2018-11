Come diventare influencer

Chara Ferragni (Fotogramma/Ipa)

Sempre più influencer su Instagram. Un modo per fare marketing su cui i brand contano molto. Prodotti e servizi, sponsorizzati da personaggi famosi, o meno, che godono del giusto numero di follower da influenzare. Quella degli influencer è una vita sognata da molti giovani che oggi ambiscono a questo ruolo, postando le loro storie da condividere con gli amici, e domani si iscrivono a corsi universitari specializzati per fare di una passione una professione.

Un profilo molto seguito è in grado di guidare gli acquisti dei propri seguaci e per diventarlo non basta un selfie con il filtro giusto, ma una vera e propria strategia di brand identity, applicata su se stessi. Chiara Ferragni non si nasce, ci si diventa: basta seguire alcune regole di base. La prima è quella di essere sinceri, pensando alle nostre passioni e andando quindi alla ricerca di un pubblico che potrebbe condividere i nostri interessi. Da evitare le imitazioni, i follower sono esigenti e sempre alla ricerca di qualcosa di originale. La bio è un importante biglietto da visita accanto a una generale cura dei contenuti, dei testi e delle foto dei nostri post. Per diventare un ottimo influencer c’è bisogno di una cura maniacale per i dettagli e per il registro adottato verso il nostro pubblico di riferimento.

Le Instagram Stories giocano un ruolo cruciale perché permettono al nostro account di essere sempre attivo e di comunicare in maniera più diretta. La crescita della community è fondamentale e richiede una certa dose di impegno che alla fine potrebbe essere ricompensata da cifre considerevoli. I numeri parlano chiaro, e benché sia un po’ difficile stabilire quanto guadagna esattamente un Influencer, gli ultimi dati di eMarketer parlano di un giro d’affari mondiale, ma relativo solo a Instagram, pari a 570 milioni di dollari, poco più di 500 milioni di euro, nel 2016. Cifre da capogiro. Il tutto sta nell’essere bravi, una volta raggiunta la fama, a verticalizzare i propri sforzi verso nuove opportunità, come ha fatto la Ferragni con il suo marchio di abbigliamento. Senza dimenticare di aggiornare sempre propri seguaci su Instagram, ovviamente.