Manovra, parola all'Europa

(FOTOGRAMMA)

Roma-Bruxelles, settimana decisiva per la manovra. La Commissione europea presenterà infatti "il 21 novembre prossimo" la propria opinione sul documento programmatico di bilancio rivisto e inviato dall'Italia, ma "vedremo" se nello stesso giorno verrà presentato anche il rapporto ex articolo 126.3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue) sul debito, spiegano durante il briefing con la stampa a Bruxelles i portavoce dell'esecutivo Ue.

L'articolo in questione prevede che "se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri menzionati, la Commissione prepara una relazione. La relazione della Commissione tiene conto anche dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli altri fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro. La Commissione può inoltre preparare una relazione se ritiene che in un determinato Stato membro, malgrado i criteri siano rispettati, sussista il rischio di un disavanzo eccessivo".