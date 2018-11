Il web spinge l'artigianato

(Fotolia)

in collaborazione con AGM

Negli ultimi anni il settore dell’artigianato in Italia ha subito qualche perdita, se consideriamo le imprese che hanno dichiarato il fallimento e quelle che con fatica riescono a guardare al futuro. Secondo i dati raccolti dal Registro delle Imprese delle Camere di commercio, c’è stato però anche un leggero rialzo rispetto all’inizio del declino avviatosi nel 2014.

Ciò si deve sicuramente ai diversi incentivi con cui sia lo Stato che le regioni hanno cercato di favorire la nascita di nuove imprese. È il caso dei finanziamenti a fondo perduto e delle agevolazioni economiche previste per i progetti imprenditoriali realizzati da donne e giovani. Nel 2017 si è registrata una crescita, seppur leggera, di diverse imprese riguardanti proprio i servizi di supporto alle aziende.

Il meccanismo di ripresa viene, però, sempre più spesso innescato anche grazie alle opportunità che offre il web. Ciò si lega alla tendenza a connettersi di più da smartphone e ad effettuare maggiori acquisti online. Molte piccole e medie imprese made in Italy hanno, infatti, deciso di esportare il loro marchio all’estero sfruttando pienamente le risorse del web. Il tasso di crescita dei negozi online italiani è, infatti, al momento il più alto d’Europa, pari a +16%.

Gli e-commerce sono più accessibili a tutti per la grafica sempre più semplice ed immediata, ma anche per i contenuti creativi e coinvolgenti. Non solo store di abbigliamento, ma anche start up e attività commerciali di vario tipo che si sono sviluppate proprio grazie ad internet. Proprio sul web è adesso possibile trovare un po’ di tutto, si va da aziende dove è possibile ordinare con un solo click dei biglietti da visita, per il proprio ufficio o in generale per la propria attività, ad altre per la vendita di prodotti di artigianato di qualsiasi tipo.

Del resto con le nuove strategie di marketing, sul web è possibile fare in modo che i servizi offerti siano rintracciabili proprio dagli utenti che sono già alla ricerca di questi ultimi. Pertanto, pare certo che la vera sfida che si presenta oggi dinanzi alle realtà imprenditoriali di artigianato e non solo, è riuscire a trarre massimo profitto da tutti i canali di comunicazione di cui si dispone.