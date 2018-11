Le aziende dove è più bello lavorare

(Fotogramma)

Un ambiente di lavoro sereno, dove si punta al benessere del dipendente, è il segreto del successo di ogni azienda. Ecco perché tra quelle operative in Italia ce ne sono molte che in questi anni hanno deciso di investire nel welfare aziendale, elevando gli standard delle condizioni di lavoro. Se siete alla ricerca di un impiego, quindi, vi interesserà certamente sapere quali sono gli ambienti di lavoro più confortevoli e produttivi. Da un'indagine di Statistica risulta essere Banca d’Italia l’azienda in cui si lavora meglio in Italia, seguita da Ferrero e da Microsoft Italia. Nella top 10 dei posti migliori dove lavorare troviamo anche Barilla, Automobili Lamborghini, Decathlon Italia, Brunello Cucinelli, Ferrari, Cisco Systems e Hotel Hilton.

È interessante, però, vedere quali sono i migliori posti di lavoro per ogni settore lavorativo: ad esempio, tra le aziende che si occupano di “prodotti finiti e beni durevoli di consumo” Apple Italia batte Samsung, un’eterna sfida che si ripropone anche in questo campo. Completa il podio Amplifon. Ovviamente Banca d’Italia, prima nella classifica generale, domina il settore delle “banche e servizi finanziari”, completata da American Express Italia e da Banca Generali. Nel campo delle assicurazioni, invece, Società Reale Mutua di Assicurazioni precede Allianz e Zurich Italia. Tra le Università la migliore è la Bocconi, seguita dalla Milano Bicocca. Nell’ultima posizione dei migliori ambienti di lavoro nel settore “educazione e ricerca” si colloca invece Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori.

DHL Italia domina il settore “trasporti e logistica”, prima di Grimaldi Group e Autostrade per l’Italia, mentre nel settore “abbigliamento e calzature” troviamo rispettivamente Decathlon Italia, Brunello Cucinelli e Burberry. Sky batte Gruppo Aci (Automobile Club d’Italia) e RAI nel settore mass media e comunicazione, mentre nell’automotive Lamborghini “supera” Ferrari e Maserati. Infine, il settore materie prime è dominato da Enel, che batte le “rivali” Edison e Eni.