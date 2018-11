Quando scade il bollo auto?

(FOTOGRAMMA)

Vuoi sapere quando scade il tuo bollo auto e l’importo da pagare? L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei cittadini un servizio on line per ottenere i dati necessari (disponibile dal lunedì alla domenica dalle 7 alle 24), semplicemente inserendo la targa del veicolo (auto, moto o rimorchio) sul sito.

"Questa funzione - ricorda l'Amministrazione - non deve essere utilizzata se, per il veicolo, è presente un contratto di leasing, usufrutto o acquisto con patto di riservato dominio. In tali ipotesi è necessario utilizzare la formula completa".



Inoltre, si legge, "su richiesta della provincia autonoma di Bolzano il calcolo della tassa automobilistica per i residenti nella provincia non è consentito".