Bonus bebè, proroga in arrivo

(FOTOGRAMMA)

Proroga al 2019 per il bonus bebè. E' uno degli interventi contenuti in un emendamento del governo messo a punto dal ministro Lorenzo Fontana e presentato alla Camera nell'ambito del 'pacchetto famiglia'. La dote finanziaria viene potenziata per gli 'incentivi natalità' con 444 milioni di euro (al posto dei circa 400 previsti per il 2018 dal precedente governo) e può contare anche su una nuova formulazione: per ogni figlio successivo al primo è previsto un incremento del 20% su quanto erogato.

"Le nuove misure prevedono due fasce di reddito (fino a 7mila e da 7 a 25mila euro) per gli assegni alle famiglie" si legge in una nota. Tra gli emendamenti governativi e quelli presentati d'intesa con la Lega sono previsti inoltre "40 milioni di euro per il congedo di 4 giorni per i padri, l’istituzione del 'Fondo di sostegno per le crisi familiari' (10 milioni di euro all'anno), il raddoppio - da 400 a 800 euro - delle detrazioni fiscali per i figli con disabilità".



MATERNITA' - Nella proposta, inoltre, per le mamme sarà possibile scegliere se accedere a un periodo di tre mesi di maternità retribuita al 60% oppure di sei mesi retribuita al 30%. Infine, il fondo politiche per la famiglia - potenziato a 300 milioni di euro per il 2019-2021 (e di 100 milioni per ogni anno successivo) - è stato indirizzato con un forte orientamento alla promozione del welfare aziendale.