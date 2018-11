Carburanti, prezzi ancora giù nei prossimi giorni

(Fotogramma)

I prezzi dei carburanti dovrebbero registrare ancora un calo nei prossimi giorni. A sostenerlo è il presidente di Figisc - Confcommercio, Maurizio Micheli nell'Osservatorio prezzi. "A meno di drastiche variazioni in più od in meno delle quotazioni internazionali alla chiusura dei mercati di oggi o del tasso di cambio euro/dollaro - sottolinea Micheli-, ci sono ad oggi plausibili presupposti per una aspettativa di prezzi ancora in calo, media dei due prodotti benzina e gasolio e delle due modalità di servizio 'self' e 'servito', per i prossimi 4 giorni con scostamenti compresi attorno a 0,5 cent /litro in meno". Al monitoraggio, effettuato in collaborazione con Assopetroli - Assoenergia, "dei prezzi pubblicati dalla Commissione Ue risulta che nella data del 12 novembre lo 'stacco Italia delle imposte sui carburanti' è di +22,9 cent/litro per la benzina e +20,7 per il gasolio e le imposte hanno inciso nella settimana sul prezzo finale della benzina per il 61,61 % e per il 56,48 % su quello del gasolio".